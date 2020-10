Chris Evans furioso per l'aggressione a Rick Moranis: "Trovate quell'uomo!"

Chris Evans ha condiviso un tweet di vicinanza nei confronti di Rick Moranis che ieri, mentre camminava per le strade di New York, è stato protagonista di un'aggressione da parte di un uomo che dopo aver sferrato un pugno contro l'attore si è dileguato e che al momento è ancora ricercato dalla polizia.

My blood is boiling. Find this man. You don’t touch Rick Moranis. https://t.co/VXBbTjdDwa — Chris Evans (@ChrisEvans) October 2, 2020

"Il mio sangue sta bollendo. Trovate quest'uomo. Nessuno tocchi Rick Moranis" si legge nel tweet di Chris Evans che si è aggiunto così alle tante persone che da ieri si sono strette intorno a Rick Moranis in seguito all'aggressione. L'attore 67enne, protagonista di veri e propri cult come Ghostbusters - Acchiappafantasmi e Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, stava passeggiando tranquillamente per le strade di New York, nell'Upper West Side, quando l'aggressore si è scagliato contro di lui in maniera del tutto improvvisa e casuale.

Le immagini dell'aggressione a Rick Moranis, catturate dalla CCTV, mostrano l'attore mentre finisce a terra dopo aver ricevuto un pugno da parte dello sconosciuto che in quel momento indossava una felpa nera con la scritta "I Love New York" e che subito dopo si è allontanato camminando come se nulla fosse successo. Nelle ore successive è iniziata una caccia all'uomo ed è stato annunciato che chiunque rilascerà informazioni utili al rintracciamento dell'aggressore riceverà una ricompensa di 2.500 dollari.

Fortunatamente, Moranis sembra stare bene. Dopo l'attacco è stato portato in ospedale per curare le ferite, lamentando dolori alla testa, alla schiena e all'anca. In una dichiarazione rilasciata nelle scorse ore, i suoi rappresentanti hanno detto che ora l'attore è a casa e "sta bene ed è grato per i pensieri e gli auguri ricevuti".

Questa notizia arriva mentre Moranis sta per tornare sugli schermi, il che è già una notizia eccitante se consideriamo che l'attore si è ritirato dalla recitazione negli anni '90 per crescere i suoi figli dopo la morte di sua moglie. Infatti, dopo aver detto no a Ghostbusters: Legacy, Moranis ha accettato di riprendere il ruolo di Wayne Szalinski nel sequel targato Disney+ di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi.