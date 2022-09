Rick and Morty: primo sguardo alla parodia di Sailor Moon

Rick and Morty è solito fare parodie di diversi anime, e la prossima vittima è Sailor Moon: Adult Swim ha condiviso su Twitter un video che ci offre un primo sguardo al nuovo episodio della sesta stagione in uscita il 2 ottobre e intitolato "Final Desmithation".

Mentre gli scorsi episodi hanno trattato anime classici come Voltron e Ronin Warriors, il tema di questa puntata è la paladina della giustizia Sailor Moon, e dal video sembrerebbe che Rick e Jerry debbano fare gioco di squadra per la prossima avventura.

Inoltre, Rick and Morty: The Anime è stato annunciato, e rappresenterà un'immersione totale negli anime che la serie principale ha trattato solo in superficie. Prodotta da Telecom Animation Film, la nuova opera non ha ancora una data d'uscita, ma è stato confermato che Takeshi Sano tornerà a dirigere gli episodi, i quali verranno rilasciati con audio in giapponese e sottotitoli in inglese.

Per quanto riguarda la serie principale di Rick and Morty, l'episodio "Final Desmithation" uscirà negli Stati Uniti il 2 ottobre, mentre la sesta stagione per intero uscirà in Italia il 1° dicembre su Netflix.