Rick and Morty 5: la prima clip della quinta stagione (VIDEO)

Adult Swim ha caricato sul proprio canale YouTube la prima clip esclusiva di Rick and Morty 5, già in lavorazione. Non si tratta di un lavoro completo, bensì di un animatic, ossia disegni messi in sequenza con voci provvisorie, ma rende già in parte l'idea di cosa ci si possa aspettare, e rispetta la dimensione folle della popolare serie animata.

Nel video, di circa due minuti, vediamo i due protagonisti in fuga dall'ennesimo cataclisma, con Morty che decide di atterrare nell'oceano. Un'idea che avrà conseguenze spiacevoli per Rick, dato che l'oceano è la dimora della sua nemesi: Mr. Nimbus, un personaggio che fa il verso ad Aquaman. Potete vedere qui sotto il video caricato da Adult Swim:

Questo primo sguardo alla quinta stagione di Rick and Morty arriva poche ore dopo il debutto degli episodi finali della quarta su Netflix, che ha i diritti internazionali della serie (in patria, dopo la messa in onda su Adult Swim, è HBO Max a gestire lo streaming), ma senza indicazioni precise su quando potremo vedere le nuove avventure dei due personaggi. Se da un lato infatti la lavorazione è già in corso, come confermato già da qualche mese con dichiarazioni circa la scrittura degli episodi, dall'altro la situazione attuale rende più complicati certi aspetti della produzione, in particolare la registrazione dei dialoghi, poiché negli USA si è soliti avere il cast intero per le sessioni di doppiaggio per le serie animate (mentre per i film si tende a convocare un attore alla volta). O almeno era così a maggio, quando due membri del cast, Sarah Chalke (Beth) e Chris Parnell (Jerry), erano stati intervistati al riguardo da Digital Spy.

A questo punto possiamo ipotizzare che sia possibile avere gli episodi pronti di Rick and Morty 5 nella seconda metà del 2021, circostanze globali permettendo, e che la sesta stagione, anch'essa già attivamente in lavorazione, possa arrivare nel 2022.