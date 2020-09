Richie Rich: stasera su Italia 1 la commedia con Macaulay Culkin

Stasera su Italia 1, alle 21:30, torna l'ex bambino prodigio di Hollywood, Macaulay Culkin, in Richie Rich, commedia per tutta la famiglia diretta da Donald Petrie nel 1994.

Lascia poco all'immaginazione il titolo, Richie Rich - Il più ricco del mondo, perchè il protagonista è naturalmente un bambino, Richie (Macaulay Culkin), figlio di genitori miliardari, che possiede apparentemente tutto ciò che i ragazzi comuni desiderano, un parco con l'ottovolante privato, un elicottero per i suoi spostamenti ed una stazione multimediale computerizzata, ma in realtà si sente solo. Quando mamma e papà, a causa di un sabotaggio, precipitano dall'aereo e vengono dati per dispersi, Richie si trova a capo dell'impero economico e si fa aiutare nella sua nuova attività da alcuni amici.

Prodotto sull'onda del successo del suo protagonista, a 4 anni da quel Mamma ho perso l'aereo che l'aveva già lanciato, a soli 10 anni d'età, nell'Olimpo di Hollywood, Richie Rich - Il più ricco del mondo è basato sull'omonima serie di fumetti degli anni '50 e sulla successiva serie televisiva a cartoni animati prodotta nel 1980 dalla Hanna & Barbera.