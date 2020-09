Richie Rich: ai tempi del film Macaulay Culkin era davvero il ragazzino più ricco del mondo

Durante le riprese di Richie Rich - Il più ricco del mondo Macaulay Culkin era veramente il ragazzino più ricco del mondo proprio come il suo personaggio.

Al momento dell'inizio delle riprese di Richie Rich - Il più ricco del mondo, Macaulay Culkin era veramente il ragazzino più ricco del mondo. Il Forbes Fictional arrivò perfino a classificare Richie Rich come il quarto personaggio di fantasia più ricco nel 2006 con un patrimonio netto di 10,7 miliardi di dollari.

Per dare l'idea della vita lussuosa che conduce la famiglia protagonista furono scelte le seguenti location principali: la Biltmore Estate ad Asheville, Carolina del Nord, la vecchia residenza del collezionista George Washington Vanderbilt II, per la residenza della famiglia Rich; il parco della Greystone Mansion a Beverly Hills, California, per il retro casa.

Subito dopo l'uscita del film fu pianificato un sequel che avrebbe avuto come protagonista Macaulay Culkin ma il suddetto film non fu mai realizzato principalmente a causa di Culkin che aveva deciso di prendersi una lunga pausa dalla recitazione. In seguito il progetto mutò nel film diretto da John Murlowski: Richie Rich e il desiderio di Natale.

Richie Rich - Il più ricco del mondo, diretto dal celebre regista e produttore Donald Petrie, è basato sull'omonima serie di fumetti degli anni cinquanta e sulla successiva serie televisiva a cartoni animati prodotta nel 1980 dalla Hanna & Barbera.