Richard Linklater: "Non sono mai stato pagato per La vita è un sogno, mi hanno fregato"

Richard Linklater ha rivelato di non essere mai stato pagato per La vita è un sogno, cult movie che il regista ha realizzato nel 1993, a inizio carriera. Quando gli è stato chiesto di recente se avesse guadagnato soldi dal suo primo lungometraggio in studio, la risposta di Linklater è stata: "Maledizione, no!"

La vita è un sogno: un'immagine di Ben Affleck

"È stato come... dove sono i miei soldi?" Linklater ha detto durante un'intervista a The Daily Beast. "Come mai un film che costa meno di 7 milioni di dollari ha interessi per 12 milioni di dollari?"

Nonostante il successo del film, divenuto presto un cult, La vita è un sogno ha guadagnato solo 7 milioni di dollari al momento della sua uscita nelle sale. Tuttavia, secondo Linklater, il film ha incassato circa 30 milioni di dollari con le vendite dell'home video. Non sa dove siano finiti i soldi, ma il regista afferma che a lui non è arrivato niente:

"Non lo so. Chiedete al contabile di Universal. Ricordo di aver chiesto una parte della colonna sonora, perché ho scelto tutte le canzoni, ed erano tipo, 'Oh no... Questo è il primo film, sai?' N.W.A è ancora incazzato per il suo primo contratto. Tutti hanno avuto la sensazione di essere stati fregati con il loro primo progetto. Quel film è stato un successo indipendente. Ha prodotto più di quanto è costato, e nel corso degli anni è stato ovunque. È un tale cliché di cui lamentarsi. Ma posso dire di aver vissuto l'esperienza di Hollywood".

Tuttavia, nonostante i problemi finanziari, Linklater ha comunque espresso la sua gratitudine per il progetto: "Qui mi lamento, ma hanno dato il via libera al film e oggi non lo farebbero. Cast di sconosciuti? Film d'epoca quando non succede molto, in giro? Un film fuori dal Sundance? Non credo che ci sia posto per quel film oggi, quindi mi sento molto fortunato di essere arrivato in un momento in cui gli studios dicevano, 'Ehi, faremo questo e questo e poi faremo qualche spicciolo a questi ragazzi.' Sono ancora grato di aver realizzato il film e di averlo realizzato nel modo in cui volevo".