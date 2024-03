Richard Linklater girerà Nouvelle Vague in 4:3 bianco e nero, proprio come Fino all'ultimo respiro

Il nuovo film di Richard Linklater, intitolato Nouvelle Vague, è in lavorazione da circa tre settimane a Parigi. Da quanto rivelato, la pellicola sarà dedicata a raccontare i retroscena della lavorazione del cult di Jean-Luc Godard, Fino all'ultimo respiro, e le prime immagini di Zoey Deutch nei panni di Jean Seberg hanno già fatto impazzire la rete.

Adesso sappiamo anche che per girare il suo omaggio, Richard Linklater adotterà lo stesso formato del film originale, girando Nouvelle Vague in bianco e nero e adottando l'aspect ratio 4:3. Il direttore della fotografia sarà David Chambille, collaboratore di Bruno Dumont.

A esclusione di Zoey Deutch, il cast di Nouvelle Vague è composto da attori esordienti, che includono Jean-Jacques Le Vessier, Jodie Ruth-Forest e Jonas Marmy. Il film viene presentato come una commedia e una lettera d'amore alla new wave francese, come rivela World of Reel.

Un'avventura tutta europea

Nouvelle Vague sarà il primo progetto di Linklater girato interamente in francese. Il film ricostruirà la storia dietro la creazione del movimento Nouvelle Vague nel cinema francese e si concentrerà sulla produzione del rivoluzionario film di Jean-Luc Godard del 1959, Fino all'ultimo respiro.

I personaggi includeranno registi leggendari come Jean-Luc Godard, Jean Cocteau, Robert Bresson, Roberto Rossellini, Jean-Pierre Melville, Eric Rohmer e Jacques Rivette, la maggior parte di loro fu responsabile dell'ascesa della Nouvelle Vague nel Anni '60. Al momento non si conoscono altri dettagli sul casting. In una recente intervista, Linklater aveva confermato il progetto e lo aveva descritto come "come un film della Nouvelle Vague".