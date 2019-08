Richard Linklater girerà il musical Merrily We Roll Along nell'arco di 20 anni!

Richard Linklater girerà l'adattamento di Merrily We Roll Along nell'arco di vent'anni, come aveva già fatto per Boyhood.

Richard Linklater girerà un adattamento di Merrily We Roll Along nell'arco di 20 anni, così come aveva fatto per Boyhood. In questo caso però, l'arco temporale sarà più ampio, visto che le riprese di Boyhood erano proseguite "solo" per 12 anni.

Merrily We Roll Along è un musical di Stephen Sondheim e George Furth incentrato sulla storia dell'amicizia tra un compositore, Franklin Shepard, il paroliere Charles Kringas e la scrittrice e critico cinematografico Mary Flynn. Un'amicizia che inizia nel '57 e si chiude definitivamente nel 1976, tra rimpianti, fallimenti, amori non corrisposti, tradimenti e divorzi, ma anche successi teatrali e sfide professionali. La storia però è raccontata al contrario, ovvero il primo atto mette in scena la fine dell'amicizia, mentre l'ultimo racconta l'incontro tra questi tre giovani amici, sui tetti di New York, mentre lo Sputnik 1 vola sopra la città.

Boyhood: una bella immagine di Ellar Salmon

"Ho visto per la prima volta Merrily We Roll Along negli anni '80 e me ne sono innamorato" - spiega Richard Linklater - "Il mondo di un musical di Stephen Sondheim è il posto ideale dove voglio essere nei prossimi vent'anni." Un adattamento nel quale il regista di Prima dell'alba e Boyhood intende immergersi totalmente.

Viene spontaneo chiedersi se le ultime scene del film saranno le prime ad essere girate e così via, fino ad arrivare all'inizio della storia (e alla fine dell'amicizia dei tre protagonisti), e soprattutto viene da chiedersi chi saranno i protagonisti di questa storia, gli attori che accetteranno di intraprendere con Linklater un progetto che si svilupperà nell'arco di due decenni.

Dalla Trilogia a Boyhood: il ritmo della vita nel cinema di Richard Linklater

Richard Linklater sarà anche produttore del suo Merrily We Roll Along insieme a Jason Bloom, Jonathan Marc Sherman e Ginger Sledge.