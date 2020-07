Richard Linklater regista del film animato Apollo 10 1/2: A Space Age Adventure per Netflix

Richard Linklater sarà il regista e sceneggiatore di un nuovo film animato che sarà intitolato Apollo 10 1/2: A Space Age Adventure e che verrà prodotto per Netflix.

Il progetto è stato svelato oggi e segna il ritorno del filmmaker a una tecnica ibrida che ha contraddistinto l'apprezzato A Scanner Darkly, distribuito nel 2006.

Il lungometraggio Apollo 10 1/2: A Space Age Adventure sarà ambientato nel 1969, anno in cui il mondo stava seguendo la missione Apollo e il tentativo di raggiungere la luna. La storia si ispira all'infanzia di Richard Linklater nella città di Houston, in Texas.

Il racconto sarà presentato da due prospettive diverse che si intrecciano, dando spazio agli astronauti e al team della NASA e alle emozioni di un ragazzino pieno di entusiasmo che segue quello che accade in tv come milioni di altre persone.

Le riprese delle scene live-action erano state concluse nel mese di marzo ad Austin e il lavoro sulla parte animata verrà compiuto da Minnow Mountain ad Austin e Submarine nei Paesi Bassi.

Nel cast del nuovo film ci saranno Jack Black, Zachary Levi, Glen Powell, Josh Wiggins, Milo Coy, Lee Eddy, Bill Wise, Natalie L'Amoreaux, Jessica Brynn Cohen, Sam Chipman, e Danielle Guilbot.

Linklater ha dichiarato che si trattava di una storia che voleva raccontare, avendo assistito agli eventi storici quando era un ragazzino. Lo stile unico dell'animazione riporterà in vita un mondo ormai passato e "l'espressione giocosa della memoria e dell'immaginazione".