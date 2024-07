Richard Gere: a 74 anni il suo primo ruolo importante sul piccolo schermo, ecco dove reciterà

Richard Gere, Michael Fassbender, Jeffrey Wright. un trio di assi della recitazione per una serie di spionaggio girata a Londra che rilegge in chiave britannica il thriller di spionaggio francese Le Bureau.

Richard Gere ha frequentato ben poco il piccolo schermo, ma nella vita mai dire mai. A 74 anni l'attore è stato ingaggiato per progetto di altro profilo: Gere affiancherà Michael Fassbender e Jeffrey Wright nella serie Showtime The Agency, remake a stelle e strisce del dramma politico francese Le Bureau - Sotto copertura.

Richard Gere interpreterà Bosko, capo storico della stazione di Londra che ha prestato servizio come agente sotto copertura per 8 anni. Bosko dovrà accogliere Martian (Michael Fassbender), agente della CIA sotto copertura costretto ad abbandonare i suoi incarichi per fare ritorno alla stazione di Londra. Quando però l'amore della sua vita riappare, la passione si riaccende mettendo a repentaglio la sua carriera e la sua missione.

Le riprese di The Agency sono in corso a Londra. George Clooney e Grant Heslov sono produttori esecutivi della serie di spionaggio con la loro Smokehouse Pictures; lo show è commissionato da Showtime Studios e prodotto in associazione con 101 Studios. In Italia, The Agency debutterà su Paramount+.

"Richard Gere appartiene a una classe a parte, è adorato da generazioni di fan in tutto il mondo per la sua eccezionale capacità di infondere profondità e autenticità in ogni ruolo che interpreta", ha affermato Chris McCarthy, co-CEO di Paramount Global e presidente/CEO di Showtime e MTV.

Un ritratto di Richard Gere

Tutti pazzi per i remake

Tra le serie che hanno trovato nuova vita grazie a reboot più o meno riusciti, Le Bureau - Sotto copertura è un caso interessante. La serie francese andata in onda dal 2015 al 2020 vedeva protagonista la star d'Oltralpe Mathieu Kassovitz. La serie originale seguiva la vita quotidiana e le missioni degli agenti del principale servizio di sicurezza esterna francese. Al centro della trama il 'Bureau of Legends', responsabile della formazione e della gestione degli agenti sotto copertura in missioni a lungo termine in aree con interessi francesi. Vivendo sotto false identità per anni, la missione di questi agenti era identificare e reclutare buone fonti di intelligence.

A maggio, Richard Gere è stato ospite del Festival di Cannes dove ha accompagnato il nuovo lavoro di Paul Schrader, I tradimenti, dove interpreta un uomo che, alla fine della vita, smentisce i falsi miti sulla sua persona svelando la verità sul proprio operato. Prossimamente reciterà anche al fianco di Diane Keaton e Blake Lively in The Making Of.