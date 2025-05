Richard Gere e Michelle Rodriguez nel thriller di sopravvivenza Left Seat

Michelle Rodriguez e Richard Gere divideranno la scena in Left Seat, un nuovo thriller di sopravvivenza ad alta quota che li vedrà affrontare una corsa contro il tempo e contro le forze della natura.

Il film è diretto da Ben Younger, noto per Bleed - Più forte del destino, su sceneggiatura originale di David M. Crabtree, attualmente revisionata dallo stesso Younger.

Tutti i dettagli del prossimo film con Richard Gere

La trama segue una rappresentante farmaceutica (Rodriguez) che, durante un volo privato, si ritrova costretta a prendere i comandi del velivolo dopo che il pilota perde i sensi. Con carburante in esaurimento e una tempesta all'orizzonte, la donna si affida via radio alla guida di uno sconosciuto (Gere), cercando di portare a termine un atterraggio disperato.

Era mio figlio: Richard Gere in una scena

Il film sarà presentato al Marché du Film di Cannes, con Anton a curarne le vendite internazionali e WME Independent per il Nord America.

A produrre Left Seat sarà Jason Michael Berman, ex presidente di Mandalay Pictures, oggi a capo della neonata A/Vantage Pictures. Tra i suoi titoli recenti spiccano Highest 2 Lowest di Spike Lee, presentato a Cannes 2025, e Air di Ben Affleck. Berman sarà affiancato in produzione da Crabtree e Younger. Peter Guber (Mandalay Pictures), Matthew Lindner e Jordan Moldo (A/Vantage Pictures) figurano tra i produttori esecutivi, mentre i finanziamenti arrivano proprio da A/Vantage.

"Left Seat è una storia intensa e profondamente umana, una vera esperienza cinematografica", ha dichiarato Berman. "Con Ben Younger alla regia, pilota nella vita reale oltre che regista di grande sensibilità, possiamo garantire un'autenticità rara. E lavorare con interpreti del calibro di Michelle Rodriguez e Richard Gere è un onore assoluto".

Confini e dipendenze: Michelle Rodriguez in una scena del film

Rodriguez, oltre alla celebre saga Fast & Furious, è nota per i suoi ruoli in Resident Evil e Machete, e tornerà prossimamente in Fast X: Parte 2. Gere, icona del cinema americano, è di recente apparso in Oh, Canada di Paul Schrader e nel dramma The Agency.