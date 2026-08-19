Ballando con le stelle, Riccardo Rossi nel cast: “Sono già pronto con le claquette”

Riccardo Rossi entra nel cast di Ballando con le stelle e si prepara alla nuova sfida sulla pista di Rai 1. L'attore ha annunciato la partecipazione sui social mostrando le sue claquette.

Il cast di Ballando con le stelle continua a crescere e questa volta ad aggiungersi alla squadra dei concorrenti è Riccardo Rossi. L'attore e comico romano ha annunciato sui social la sua partecipazione alla prossima edizione del programma di Rai 1, mostrando subito quale sarà il punto di partenza della sua preparazione: il tip tap.

Riccardo Rossi pronto per la sfida di Ballando con le stelle

La presentazione è arrivata attraverso un video condiviso sui social, nel quale Riccardo Rossi si rivolge direttamente a Milly Carlucci e mostra con entusiasmo un paio di scarpe dotate di claquette.

"Eccomi Milly, Milly guarda che ho qua, le claquette", dice Rossi nel video, spiegando di essere felice della convocazione e di essersi già messo al lavoro. L'attore scherza poi sulle proprie capacità nella danza e racconta la sua passione per il tip tap, citando Fred Astaire come uno dei suoi grandi miti: "Sono lì pronto a gareggiare lì per te".

Eugenio Finardi

Con l'ingresso di Riccardo Rossi, il programma condotto da Milly Carlucci ha ormai annunciato più della metà dei concorrenti della nuova stagione. Prima di lui erano stati ufficializzati Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi e Jimmy Ghione.

Ballando con le stelle, quando inizia e chi sono i nuovi professionisti

La nuova edizione di Ballando con le stelle prenderà il via il 3 ottobre. Anche la squadra dei professionisti sta progressivamente prendendo forma, con alcune conferme e diverse novità.

Tra i ballerini confermati figurano Nikita Perotti e Giovanni Pernice, mentre tra le maestre ritornerà Erica Martinelli. Tra i nuovi ingressi sono stati annunciati Gioia Giovanatti e Leonardo Lini, fratello di Giada Lini, già concorrente di Amici di Maria De Filippi e vincitore di Dancing with the Stars Ireland.

L'attesa per la nuova stagione cresce dunque anche grazie ai nuovi nomi del cast. E Riccardo Rossi sembra avere già le idee chiare: arrivare in pista con le sue claquette e provare a sorprendere il pubblico a ritmo di tip tap.