Revelations: Alfonso Cuarón e il regista di Train to Busan insieme per il prossimo thriller di Netflix

Il regista di Train to Busan Yeon Sang-ho sta collaborando con Alfonso Cuarón per Revelations. Il thriller sarà adattato per Netflix dal popolare e omonimo webtoon coreano di Sang-ho.

Cuarón sarà produttore esecutivo e consulente del progetto. Inoltre, il progetto vede Sang-ho riunirsi con Choi Gyu-seok, scrittore e collaboratore del webtoon Hellbound. Sia Sang-ho che Cuarón hanno avuto successo con le loro produzioni Netflix. Cuarón ha collaborato con il servizio di streaming per il suo pluripremiato dramma Roma. Sang-ho è stato dietro la fortunata serie Hellbound, anch'essa basata su un webtoon coreano che ha ottenuto molto successo in patria, intitolato Hell, e il recente live-action di Parasyte: The Grey, adattamento dell'omonimo popolare manga horror giapponese.

I dettagli sulla storia originale

La storia di Revelations riguarda un caso di persone scomparse e segue un pastore e un detective. Ognuno di loro è guidato da convinzioni diverse. Quando un uomo di nome Yang-rae visita la chiesa della città di provincia del pastore Min-chan (Ryu Jun-yeol), Min-chan riceve una rivelazione divina che lo identifica come il colpevole del rapimento di suo figlio. Si mette quindi alla ricerca della giustizia. Quando la sua fede radicata e le crudeli verità della realtà si intersecano, Min-chan viene consumato dalla sua ricerca di vendetta. Allo stesso tempo, anche la detective Yeon-hee (Shin Hyun-been), costantemente perseguitata dalle visioni della sorella, si ritrova sulle tracce di Yang-rae.

"Alfonso Cuarón, noto per capolavori come I figli degli uomini e Gravity, ha influenzato molto il mio lavoro di regista", ha dichiarato Sang-ho in un comunicato. "Sono entusiasta di questa opportunità di collaborare con lui per dare forma a Revelations, e ho grandi aspettative per la nostra partnership".