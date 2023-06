Retribution: se Liam Neeson smette di guidare la sua famiglia esploderà nel trailer del thriller

Nelle ultime ore è stato pubblicato il trailer del prossimo thriller d'azione di Liam Neeson intitolato Retribution: il filmato mostra la star bloccata dietro il volante di una macchina e costretta ad impedire che la sua famiglia venga fatta esplodere da un criminale senza scrupoli.

Diretto da Nimród Antal e ispirato al film spagnolo del 2015 El Desconocido, il nuovo film segna l'ennesimo ingresso di Neeson nel genere del thriller d'azione, dopo pellicole come Memory, Blacklight e The Ice Road. In vista della data di uscita della pellicola, Lionsgate ha diffuso la clip, mostrando cosa gli spettatori possono aspettarsi dalla prossima avventura di Neeson.

Come molti trailer cinematografici moderni, anche quello di Retribution svela molto della trama del film. Il personaggio di Neeson, Matt Turner, lavora come dirigente bancario e diventa il bersaglio di un criminale misterioso. Il criminale ha piazzato esplosivi nella sua auto che esploderanno se Matt o i suoi figli cercheranno di abbandonare il veicolo. Attraverso questa minaccia, il trailer suggerisce che il criminale costringerà Matt a compiere una serie di atti oscuri, incluso l'omicidio di un amico di lunga data e socio in affari.