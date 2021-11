Resident Evil: Welcome to Raccoon City, un nuovo trailer da "incubo"

Un nuovo trailer di Resident Evil: Welcome to Raccoon City mostra qualche sequenza da incubo dell'atteso film.

Il 25 novembre debutterà nelle sale italiane il film Resident Evil: Welcome to Raccoon City, che ha ora un nuovo trailer "da incubo" in cui vengono proposte alcune scene inedite tratte dall'atteso progetto. Il filmato si concentra sugli elementi horror della storia e, oltre agli zombie, mostra alcune delle creature, esprimenti dell'Umbrella Corporation e la terrificante Lisa Trevor, personaggio che ha debuttato nel remake del videogioco originale nella versione 2002 realizzata per Nintendo GameCube.

Johannes Roberts, da molti anni grande fan della saga, ha diretto Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Nel film quella che un tempo era la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation, Raccoon City, è ora una città morente del Midwest. L'esodo della compagnia ha trasformato la città in una landa desolata con un grande male che si annida sotto la superficie. Quando questo male viene liberato, un gruppo di sopravvissuti dovrà collaborare per scoprire la verità dietro la Umbrella Corporation e restare in vita.

Nel cast Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen e Robbie Amell. Il progetto è prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.