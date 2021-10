Resident Evil: Welcome to Raccoon City, il terrificante teaser del trailer in arrivo nelle prossime ore

Svelato il primo terrificante teaser di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, in attesa del trailer; l'horror approderà su Netflix il 24 novembre.

Un breve raccapricciante teaser di Resident Evil: Welcome to Raccoon City anticipa ciò che ci attende nel trailer del nuovo capitolo della saga horror in uscita nelle prossime ore.

Screen Gems ha ribadito che Resident Evil: Welcome to Raccoon City non sarà un reboot o remake del franchise di Resident evil, ma sarà piuttosto una storia delle origini ispirata al videogame Capcom che offrirà nuove versioni dei personaggi di Claire e Chris Redfield, Jill Valentine, Leon S. Kennedy, Albert Wesker e molti altri.

Kaya Scodelario interpreta Claire Redfield, mentre Avan Jogia veste i panni di Leon S. Kennedy. Nel cast Hannah John-Kamen è Jill Valentine, Robbie Amell è Chris Redfield, Tom Hopper interpreta Albert Wesker e Neal McDonough è William Birkin.

Il film in uscita, scritto e diretto da Johannes Roberts, è basato sui primi due videogiochi di Resident Evil e racconta come Raccoon City è passata dall'essere una città industriale a una città morente del Midwest che è diventata il punto zero per l'epidemia di t-Virus.

Resident Evil: 6 motivi per cui rimane un guilty pleasure da rivedere