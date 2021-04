Resident Evil: Welcome to Raccoon City, posticipata la data di uscita

La data di uscita di Resident Evil: Welcome to Raccoon City è stata posticipata di alcuni mesi e il film arriverà ora in autunno sugli schermi.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City arriverà più tardi del previsto: Sony Pictures ha infatti annunciato la nuova data di uscita: il 24 novembre, non più a settembre come inizialmente previsto.

Il progetto riporterà sul grande schermo il mondo creato per il popolare videogioco.

Nel film diretto da Johannes Roberts si racconta quello che accade quando Racoon City, in passato casa della casa farmaceutica Umbrella Corporation, diventa una città morente. L'esodo dell'azienda ha lasciato alle proprie spalle una landa desolata dove si nasconde qualcosa di malvagio che cambia per sempre la vita degli abitanti. Un gruppo di sopravvissuti deve quindi unire le forze per scoprire la verità legata all'Umbrella e resistere una notte senza morire.

Nel cast di Resident Evil: Welcome to Raccoon City ci sono Kaya Scodelario nel ruolo di Claire Redfield, Hannah John-Kamen che sarà Jill Valentine, Robbie Amell nei panni di Chris Redfield, Tom Hopper che ha la parte di Albert Wesker, Avan Jogia nei panni di Leon S. Kennedy, Neal McDonough nel ruolo di William Birkin, Lily Gao che sarà Ada Wong, Chad Rook che interpreta Richard Aiken, Donal Logue nel ruolo di Brian Irons e Marina Mazepa in quello di Lisa Trevor.

Roberts ha scritto anche la sceneggiatura, mentre tra i produttori ci sono Constantin Films e Tea Shop Productions.