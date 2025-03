Resident Evil: svelato il plot del reboot in arrivo al cinema

Un nuovo film di Resident Evil arriverà nelle sale nel 2026 con il regista Zach Cregger al timone del progetto. Sebbene non si sappia ancora molto del film, un nuovo aggiornamento potrebbe aver rivelato la trama generale della nuova storia.

Secondo Daniel Richtman, esperto dell'industria cinematografica, il prossimo reboot di Resident Evil seguirà uno "sfortunato corriere incaricato di consegnare un pacco a un ospedale sperduto. All'improvviso però ritroverà nel bel mezzo di un'epidemia e dovrà lottare contro orde di creature mutate per sopravvivere".

Se la trama appena divulgata dovesse rivelarsi corretta, questo nuovo aggiornamento suggerirebbe che il film punterà su una storia originale, dato che non combacia con nessuna delle trame dei videogiochi di Resident Evil.

Una storia originale e nuovi personaggi per Resident Evil?

Una scena di Resident Evil

Recentemente è stato riportato che Austin Abrams (The Walking Dead) era stato adocchiato per il ruolo di protagonista. Richtman ha riferito che il nome del personaggio di Abrams è indicato come "Bryan", ma è possibile che si tratti di un nome in codice destinato a nascondere il vero ruolo, qualora si tratti di un personaggio già noto.

Resident Evil: Welcome To Raccon City, Robbie Amell e Kaya Scodelario in una scena del film

Nei videogiochi esiste un personaggio importante chiamato Brian Irons, il capo del dipartimento di polizia di Raccoon City, anche se al momento non ci sono indicazioni che si tratti del personaggio presumibilmente interpretato da Abrams.

Detto questo, sembrerebbe improbabile che il capo Irons diventi il protagonista del franchise, visto che nel videogioco Resident Evil 2 viene rappresentato come uno dei cattivi principali. Si è speculato molto sul fatto che Abrams potrebbe interpretare Leon S. Kennedy, un personaggio amato dai fan e giocabile in diversi giochi della serie. Tuttavia, visto che il ruolo di Abrams è quello di un corriere, è poco probabile si tratti di Leon, che viene introdotto come poliziotto alle prime armi nel gioco originale.