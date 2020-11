Resident Evil: il legame con il videogame Resident Evil 2 confermato da una foto del set del reboot

Una foto dal set del reboot di Resident Evil svelerebbe una location che conferma la connessione del film ai videogiochi, in particolare all'iconico Resident Evil 2.

Una foto dal set del reboot di Resident Evil confermerebbe il legame del film in preparazione all'iconico videogame Resident Evil 2. Una particolare location risulterebbe familiare ai fan dei videogiochi.

L'account twitter Biohazard Declassified ha diffuso una foto dal set del reboot che mostra un diner chiamato Emmy's a Sudbury, Ontario, dove il film è girato. Emmy's è il locale in cui si trova Claire nella prima scena del videogame Resident Evil 2, del 1988. Il reboot avrebbe fatto rimodellare un caffè canadese chiamato Gus's Restaurant nel diner del videogame in un omaggio esplicito al materiale di partenza.

Il reboot di Resident Evil, scritto da Greg Russo e diretto da Johannes Roberts, rilegge la serie horror di Paul W.S. Anderson ispirata ai popolari videogame Capcom. Il franchise comprende dei film tutti interpretati da Milla Jovovichche erano molto fedeli alla materia originaria. A quanto pare il reboot si distanzierà dalla saga, che è ambientata a Racoon City nel 1998, raccontando le origini della storia.

Resident Evil: i momenti migliori della saga cinematografica

Come anticipato, il reboot sarà incentrato sui protagonisti del videogame classico, Jill Valentine, Claire Redfield e Chris Redfield, e non sul personaggio di Milla Jovovich, Alice, protagonista della saga cinematografica. Al momwento non si hanno dettagli del plot, tenuto rigorosamente top secret, ma da quanto suggerito il reboot dovrebbe esplorare i segreti che si nascondono dietro le mura della Spencer Mansion.

Nel cast del film Kaya Scodelario interpreterà Claire Redfield, Hannah John-Kamen sarà Jill Valentine, mentre Donal Logue sarà il Capo della Polizia di Raccoon City Brian Irons.