Resident Evil: ci sono anche i cani zombie nelle nuove foto della serie Netflix

Resident Evil, la nuova serie in uscita a luglio 2022 su Netflix, si mostra nelle nuove foto condivise in esclusiva da Entertainment Weekly, in cui riconosciamo anche un esemplare di cane zombie.

Resident Evil è senza dubbio uno dei franchise più celebri ed amati dell'universo videoludico. Nel corso degli anni sono state diverse le opere cinematografiche che hanno trasferito le storie a tema zombie sul grande schermo, riscuotendo più o meno successo, a seconda dei casi. In ogni caso, i fan della saga e dei morti viventi in generale non possono che attendere con curiosità la nuova serie televisiva dedicata proprio a Resident Evil: questa volta l'appuntamento non è con le sale ma con Netflix e, dopo aver guardato i due trailer che anticipano l'uscita dello show, è possibile dare un'ulteriore occhiata a ciò che ci aspetta tramite foto nuove di zecca, condivise in esclusiva da Entertainment Weekly. La serie di Resident Evil debutterà in tutto il mondo su Netflix il 14 luglio 2022. Si tratta della prima serie live-action per il popolare franchise di videogiochi.

Lo showrunner Andrew Dabb ha detto a Entertainment Weekly che il team creativo ha preso "tutti i giochi e li ha mescolati insieme" per realizzare la serie Netflix, che gioca con vari elementi che i fan riconosceranno subito. La serie si svolge nel periodo di Resident Evil Village. "La nuovissima espansione della serie porta avanti il ​​meglio del DNA di Resident Evil: eroine toste, creature pazze (alcune nuove, altre familiari), una battaglia per la sopravvivenza e, naturalmente, un profondo mistero da svelare. Andrew Dabb (Supernatural) punta su una narrazione fresca, un horror da brivido e uno spettacolo ricco di azione, perfetto per le serate estive".

Secondo quanto riferito, la serie è ambientata nel 2036, "14 anni dopo che un virus mortale ha causato un'apocalisse globale". Jade Wesker combatterà per sopravvivere in un mondo invaso da creature infette e incontrollabili. In questa carneficina assoluta, Jade è perseguitata dal suo passato a New Raccoon City, dai legami agghiaccianti di suo padre con la Umbrella Corporation, ma soprattutto da quello che è successo a sua sorella, Billie.

La serie è composta da 8 episodi ed è stata scritta e prodotta da Mary Leah Sutton. Tra i produttori troviamo anche Robert Kulzer, Oliver Berben e Martin Moszkowicz di Constantin Film. Per quanto riguarda il cast, questo include Lance Reddick, Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Paola Nuñez, Ahad Raza Mir, Connor Gossatti e Turlough Convery.