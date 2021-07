Reservation Dogs: il trailer della serie crime comedy prodotta da Taika Waititi

Svelato il trailer della nuova serie FX di Taika Waititi e Sterlin Harjo, Reservation Dogs. Al centro della crime comedy troviamo quattro adolescenti indigeni nelle zone rurali dell'Oklahoma che commettono crimini e combattono tra di loro, raccogliendo i soldi necessari per lasciare la regione depressa in cui vivono e trasferirsi in California. La serie attinge alle esperienze dello scrittore e regista Harjo, indigeno cresciuto in Oklahoma, per risultare il più autentica possibile pur rimanendo molto divertente.

Nel trailer, vediamo i quattro rilassarsi sul prato davanti a una casa facendo uno spuntino poco dopo che un camion di patatine è stato apparentemente rubato. L'ufficiale di polizia che li interroga (McClarnon) è dubbioso sulle loro risposte, ma in seguito li vediamo vendere gli snack rubati ad altri ragazzini. Li vediamo anche litigare con una banda locale, anche se la loro arma preferita è una pistola da paintball.

Reservation Dogs vede nel cast D'Pharaoh Woon-A-Tai, Devery Jacobs, Paulina Alexis e Lane Factor oltre a Zahn McClarnon. Nel trailer intravediamo anche il mitico Wes Studi, ma non sappiamo se sarà un regular o avrà solo un breve cameo nello show.

Taika Waititi: L'uomo giusto per Star Wars?

Le avventure dello sfortunato guerriero Bear (Woon-A-Tai), della leader naturale Elora (Jacobs), della dura ragazza di strada Willie Jack (Alexis) e del dolce e tranquillo Cheese (Factor) sembrano abbastanza simili a chiunque sia cresciuto in un piccola cittadina rurale e sognava un'esistenza migliore. Il trailer è divertente e intelligente, e la presenza di Taika Waititi, co-autore del pilot, è un'ulteriore garanzia.

Reservation Dogs arriverà negli USA il 9 agosto, in streaming su FX su Hulu.