Report su Rai 3, inchieste del 5 gennaio: i falsi pedigree dei cani di razza e l’eredità di Giovanni Agnelli

Questa sera alle 20:30 su Rai 3 andrà in onda una nuova puntata di Report, il programma condotto da Sigfrido Ranucci: ecco un'anteprima delle inchieste giornalistiche preparate dalla redazione.

Questa sera, 5 gennaio, in prima serata su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay, Sigfrido Ranucci conduce una nuova puntata di Report, Il programma che ha fatto la storia nell'ambito del giornalismo investigativo in televisione. La redazione giornalistica ha preparato nuove inchieste che spaziano da trame di corruzione e patrimoni artistici contesi, fino a storie di speculazione e degrado sociale.

Report: reportage e approfondimenti

La puntata di stasera svela scandali nella cinofilia italiana e indaga sul presunto trasferimento illegale di capolavori della collezione Agnelli. Torna a Napoli per raccontare la liberazione della canonica occupata abusivamente, mentre un'inchiesta su Punta San Vigilio denuncia speculazioni sul Lago di Garda. Infine analizza scandali amministrativi a Enego e il degrado del Sacrario di Asiago, chiuso al pubblico.

Cani bancomat

L'indagine firmata da Giulia Innocenzi getta luce su doping, sospetti di falsificazione dei pedigree e l'ibridazione potenzialmente pericolosa dei cani di razza. Al centro dell'inchiesta c'è l'Enci, unico ente italiano abilitato al rilascio dei pedigree, e i suoi legami con la politica, in particolare con Michela Vittoria Brambilla, figura controversa per la sua duplice veste di parlamentare animalista e conduttrice televisiva promotrice di cani di razza.

Giulia Innocenzi conduce l'inchiesta 'Bancomat'

Capolavori clandestini

L'inchiesta di Manuele Bonaccorsi su possibili esportazioni illecite di opere d'arte appartenute a Gianni Agnelli, tra cui capolavori di De Chirico, Balla, Monet e Klee. Le indagini della Procura di Torino coinvolgono i tre nipoti di Marella Caracciolo, che avrebbero orchestrato finti regali per sottrarre beni dall'inventario della madre, Margherita Agnelli. Il caso, che include documenti inediti acquisiti da Report, apre nuovi scenari nel contenzioso giudiziario legato all'eredità dell'Avvocato.

La canonica liberata

Con il reportage di Danilo Procaccianti, si torna a Napoli, per parlare della canonica della Chiesa di San Biagio ai Taffettanari, due anni dopo che Report ne aveva scoperto l'occupazione abusiva da parte di una famiglia malavitosa. L'immobile, a due passi dal Duomo di Napoli, è stato liberato e restituito al patrimonio cittadino.

La rana che conquistò il lago

Il servizio firmato da Rosamaria Aquino, esplora Punta San Vigilio, gioiello sul Lago di Garda, dove una società riconducibile a Giovanni Rana avrebbe trasformato un'area storica in un complesso privato con spiaggia, ristorante stellato e suites di lusso. L'inchiesta mette in discussione i vincoli che dovrebbero proteggere quel patrimonio secolare.

Gli smemorati

Il reportage di Chiara De Luca, si concentra sull'altopiano dei Sette Comuni, in provincia di Vicenza. Al centro della vicenda, il comune di Enego e uno scandalo legato alla gestione di fondi pubblici, oltre alla chiusura del Sacrario di Asiago, monumento simbolo della Prima Guerra Mondiale, su cui Repor ricostruisce le responsabilità delle istituzioni competenti. Chiude la puntata il focus sull'Altopiano di Asiago e le sfide del restauro conservativo in un contesto di storia e memoria collettiva.