Report stasera su Rai 3: Daniela Santanchè e il Ponte sullo Stretto, inchieste e servizi del 26 gennaio:

Domenica 26 gennaio, Report torna con nuove inchieste che sollevano interrogativi cruciali. Dalla misteriosa vendita di Visibilia a una società svizzera e la frode legata a 40 milioni di euro, alla questione del rischio sismico del Ponte sullo Stretto, fino a scandali nella sanità abruzzese. Un appuntamento imperdibile, in onda alle 20.30 su Rai 3 e RaiPlay.

I reportage di stasera

Il mistero dietro la vendita di Visibilia: Alla vigilia del Natale scorso, Daniela Santanchè aveva annunciato la vendita di Visibilia a una misteriosa società svizzera, Wip Finance. Con l'inchiesta Il santo patron, i giornalisti Giorgio Mottola e Greta Orsi rivelano l'identità di chi si nasconde dietro questa operazione. Una scoperta che solleva gravi sospetti su una frode da 40 milioni di euro, legata a 98 società fantasma e flussi finanziari che arrivano dalla Svizzera per fondare aziende fantasma in Italia.

Report ha ricostruito l'intera rete finanziaria che ha portato alla creazione di Wip Finance e all'acquisizione di Visibilia, intervistando tutti i protagonisti coinvolti. Inoltre, viene esplorato il caso della società di Dubai, Negma, che avrebbe compromesso il valore azionario di Visibilia e altre società italiane, tra cui l'eccellenza made in Italy Illa.

Danilo Procaccianti cura l'ìinchiesta sul ponte sullo stretto

Il Ponte sullo Stretto: Un'ombra di rischio sismico: Nel servizio Il ponte delle ombre, Danilo Procaccianti, con la collaborazione di Enrica Riera, torna ad indagare sul controverso progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Un approfondimento mette in luce il ruolo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nelle verifiche relative al rischio sismico dell'area destinata a ospitare i piloni portanti dell'infrastruttura, ponendo interrogativi cruciali sul progetto.

L'elezione di Andrea Gentile: Il caso delle schede contestate: In L'eletto, Giulia Presutti e Madi Ferrucci raccontano l'iter dell'elezione di Andrea Gentile, candidato di Forza Italia, alla Camera dei deputati. Dopo il voto della Giunta delle Elezioni, Gentile entra ufficialmente alla Camera, mentre Elisa Scutellà del Movimento 5 Stelle perde il seggio. Il racconto approfondisce il caso delle schede contestate, il lungo processo istruttorio e la decisione finale della Giunta.

Sanità in Abruzzo: indagini e appalti controversi, infine, Lab Report: sanità all'abruzzese - di Giulia Presutti con la collaborazione di Madi Ferrucci - porta alla luce le problematiche legate al sistema sanitario della Regione. Con un bilancio regionale dove la sanità rappresenta l'80%, il servizio indaga su ospedali coinvolti in inchieste, tra cui il pronto soccorso di Pescara.

La struttura è oggetto di un'indagine per le lunghe liste d'attesa. Inoltre, vengono esplorati i controversi finanziamenti alle cliniche private, con un focus particolare sul coinvolgimento dell'assessore al Bilancio Mario Quaglieri, indagato per conflitto di interesse. Il presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, è anch'egli coinvolto in un'indagine per turbativa d'asta e corruzione.