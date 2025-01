Report stasera su Rai 3: anticipazioni, inchieste, servizi e casi del 19 gennaio

Questa sera 19 gennaio alle 20:30 su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay, torna Report, il programma d'inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci che ha fatto la storia nell'ambito del giornalismo investigativo in televisione. In questo nuovo appuntamento saranno approfonditi temi cruciali per il nostro Paese con inchieste esclusive sul mondo della politica e dello sport.

I reportage di stasera

La puntata si apre con Il ponte a tutti i costi, un'inchiesta di Danilo Procaccianti con la collaborazione di Enrica Riera, che esamina il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, fortemente sostenuto dal ministro Matteo Salvini. Nei prossimi giorni, il Cipess dovrebbe approvare il progetto definitivo aggiornato, ma permangono forti dubbi di fattibilità.

Tra i critici più autorevoli, Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, solleva perplessità sul rischio sismico. Al contempo, la commissione Via, che ha dato il via libera al progetto, è al centro di polemiche per presunte vicinanze ai partiti di maggioranza e per la presenza di membri con precedenti condanne per reati ambientali.

Claudio Descalzi amministratore delegato di Eni

Segue Tesoro, ho preso l'aereo, un'inchiesta di Daniele Autieri con la collaborazione di Andrea Tornago, che getta luce sugli interessi dell'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, in Congo e sui legami con sua moglie, Marie Madeleine Ingoba. Report rivela documenti inediti sulle operazioni di Eni nel Paese africano, dove è attiva da anni nel settore degli idrocarburi, e approfondisce il legame con il Piano Mattei, che prevede interventi per oltre 320 milioni di euro. I documenti offrono nuovi spunti alle indagini della Procura di Milano su presunte irregolarità nell'assegnazione dei diritti di perforazione.

Barelli & Binaghi: I monarchi dello sport italiano, a cura di Carlo Tecce e Lorenzo Vendemiale, esplora il potere e i conflitti di interesse di due figure chiave dello sport italiano. Paolo Barelli, da 25 anni alla guida della Federazione Italiana Nuoto, intreccia il suo ruolo sportivo con la carriera politica come capogruppo di Forza Italia alla Camera. Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, si avvia a celebrare lo stesso anniversario al vertice. Con testimonianze e documenti esclusivi, l'inchiesta ricostruisce affari e controversie legate ai due protagonisti.

Infine, Lab Report: Let's Marche!, un'indagine di Lucina Paternesi con la collaborazione di Cristiana Mastronicola, analizza il controverso progetto di rilancio turistico delle Marche. L'Agenzia Atim, istituita dal Governatore Francesco Acquaroli, ha ricevuto 12 milioni di euro in due anni per promuovere il brand Marche, ma secondo la Corte dei Conti si tratta di un "doppione inutile e costoso" dell'assessorato al Turismo, con uffici deserti e appalti assegnati senza gara.