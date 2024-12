Report su Rai 3, inchieste del 29 dicembre: Il caso Elkann e il mondo delle TAVI

Questa sera, 29 dicembre, in prima serata su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay, Sigfrido Ranucci conduce una nuova puntata di Report, Il programma che ha fatto la storia nell'ambito del giornalismo investigativo in televisione. La redazione giornalistica ha preparato nuove inchieste che affrontano temi di grande attualità come un viaggio nel mondo di Oscar Farinetti e l'innalzamento del livello dei mari.

Report: reportage e approfondimenti

Il programma di Sigfrido Ranucci torna con una puntata carica di rivelazioni che intrecciano i temi più scottanti dell'attualità italiana. Da un'inchiesta sul mondo delle TAVI, valvole percutanee utilizzate nella cura della stenosi aortica, all'atto di compravendita delle quote di Marella Caracciolo ai nipoti Elkann.

La posta del cuore

La puntata si apre con un'inchiesta sull'innovazione in medicina e il suo impatto sul Servizio sanitario nazionale. L'introduzione di dispositivi medici avanzati ha rivoluzionato la sanità, migliorando la qualità della vita e salvando milioni di pazienti. Tuttavia, i costi elevati di queste tecnologie richiedono un utilizzo giustificato esclusivamente da criteri scientifici.

Un esempio controverso sono le valvole percutanee TAVI, utilizzate nella cura della stenosi aortica. Questi dispositivi stanno progressivamente sostituendo la cardiochirurgia tradizionale grazie ai vantaggi sul breve termine, ma presentano gravi controindicazioni nel lungo periodo. Nonostante ciò, le linee guida europee propongono di abbassare l'età minima per il loro impianto da 75 a 70 anni.

Sigfrido Ranucci conduce Report

Una decisione che alimenta il sospetto di un'influenza commerciale da parte delle multinazionali, considerando che una TAVI costa circa 17.000 euro rispetto ai 3.000 delle valvole chirurgiche tradizionali. L'inchiesta porterà i telespettatori a Londra, nel più importante congresso mondiale di cardiologia, e nelle sale operatorie italiane, rivelando intrecci tra scienza, affari e sponsorizzazioni.

Il partigiano Oscar

Il secondo reportage della serata è un viaggio attraverso la vita e il successo di Oscar Farinetti, fondatore di Eataly. Dagli elettrodomestici al cibo, dalle colline di Alba al contesto urbano di Bologna, si traccerà il filo rosso che lega le sue esperienze, passando per l'eredità del padre partigiano e i riflettori della Leopolda.

Il caso Elkann

Segue l'inchiesta che indaga sull'eredità di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli. Un documento inedito, scoperto dalle fiamme gialle, potrebbe ribaltare il processo civile tra Margherita Agnelli e i suoi figli John, Lapo e Ginevra Elkann. Le accuse di truffa e una compravendita sospetta da 80 milioni di euro gettano ombre sul controllo della holding Exor, con possibili conseguenze sugli assetti manageriali delle società collegate.

Danisinni rinasce

Report torna a Palermo per raccontare un esempio di rigenerazione urbana. Grazie alla collaborazione tra la Parrocchia Sant'Agnese, la Comunità Educante Territoriale e l'Amministrazione Comunale, il quartiere Danisinni ha visto riaprire il presidio scolastico chiuso da vent'anni. Un segno concreto di speranza, che oggi accoglie venti bambini e presto ne ospiterà sessanta, grazie all'impegno di fra' Mauro Billetta.

Mare che avanza

Infine, con il servizio che chiude la serata, si esplorano gli effetti dell'innalzamento dei mari sulle città costiere. La nuova capitale dell'Indonesia, Nusantara, nasce proprio per fronteggiare il futuro sommerso di Giacarta, mentre Venezia si affida al Mose per preservare il suo fragile equilibrio. Il cambiamento climatico rimane una sfida cruciale per il domani.