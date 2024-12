Report su Rai 3, inchieste del 1° dicembre, Daniela Santanchè: la truffa all’Inps e il ruolo di Briatore

Questa sera alle 20:30 su Rai 3 andrà in onda una nuova puntata di Report, il programma condotto da Sigfrido Ranucci: ecco un'anteprima delle inchieste giornalistiche preparate dalla redazione.

Questa sera, 1 dicembre, in prima serata su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay, Sigfrido Ranucci conduce una nuova puntata di Report, Il programma che ha fatto la storia nell'ambito del giornalismo investigativo in televisione. La redazione giornalistica ha preparato nuove inchieste che affrontano temi di grande attualità: dai segreti della Laguna di Venezia alle agevolazioni bancarie alla Camera, fino alla rinascita di un borgo ligure.

Report: reportage e approfondimenti

La puntata di stasera indaga sulla Laguna di Venezia e le accuse di corruzione che coinvolgono il sindaco Luigi Brugnaro. Si esplora il suicidio dell'imprenditore Luca Ruffino e le nuove accuse contro Daniela Santanchè, per poi svelare i privilegi bancari dei parlamentari alla Camera. Infine, un viaggio a Bussana Vecchia, borgo artistico ligure minacciato da scelte politiche. Un mix di inchieste che uniscono denuncia e storie di rinascita.

La palude di Venezia

L'inchiesta di Walter Molino e Andrea Tornago apre la puntata, portando alla luce una realtà scomoda: la Laguna di Venezia, tra conflitti di interesse, accuse di corruzione e trust americani sospettati di essere fittizi. Secondo la Procura di Venezia, potrebbe esistere "un'associazione a delinquere" operante stabilmente nella città. Al centro delle indagini, il sindaco Luigi Brugnaro e i suoi collaboratori.

Luigi Brugnaro sindaco di Venezia

I personaggi coinvolti sono stati accusati di commistioni tra affari pubblici e privati. Brugnaro, che aveva promesso trasparenza dopo lo scandalo Mose, avrebbe continuato a mantenere il controllo delle sue aziende nonostante l'affidamento delle quote a un blind trust newyorkese. Ma il sindaco-imprenditore ha davvero tradito la fiducia dei veneziani?

I sommersi e i salvati"

Il reportage di Giorgio Mottola con Greta Orsi, si concentra su una vicenda drammatica: il suicidio di Luca Ruffino, imprenditore milanese ed ex proprietario di Visibilia. Per la prima volta, il figlio di Ruffino racconta le pressioni ricevute dal padre e le difficoltà incontrate nella gestione dell'azienda. L'inchiesta svela anche nuove accuse nei confronti di Daniela Santanchè, tra cui una possibile truffa all'Inps e schemi di finanziamento legati ai suoi giornali. Inoltre, un intreccio di interessi la collega a Flavio Briatore e a un oligarca russo vicino a Vladimir Putin.

Onorevoli clienti

L'indagine di Chiara De Luca e Carlo Tecce con Eva Georganopoulou, sposta il focus su un aspetto poco noto della Camera dei deputati: il prestigioso sportello bancario interno, gestito dal Banco di Napoli (ora Banca Intesa) dal 1926. L'ultimo bando di assegnazione ha visto condizioni straordinarie, come un tasso sulla liquidità del 5,625%. Ma non è l'unica banca a offrire trattamenti privilegiati ai parlamentari: quali altre agevolazioni vengono concesse?

I resilienti

A concludere la puntata, il reportage di Alessandro Spinnato con Tiziana Battisti, che racconta la storia di Bussana Vecchia. Questo borgo ligure, distrutto da un terremoto nel 1887 e abbandonato, è rinato negli anni '60 grazie a una comunità di artisti internazionali. Oggi, Bussana è un simbolo di creatività e rinascita, ma rischia di perdere i suoi abitanti-artisti per scelte politiche controverse.