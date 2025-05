Report stasera su Rai 3: la mafia a San Siro e le altre inchiesta di domenica 25 maggio 2025

Stasera 25 maggio su Rai 3 e in streaming su RaiPlay alle 20.30, Report rinnova il suo appuntamento. Le inchieste del programma di Sigfrido Ranucci si incentrano sull'evasione fiscale record del gruppo Kering, le infiltrazioni della 'ndrangheta a San Siro, il mistero delle borse Hermès regalate da Santanchè, e l'allarme granchio blu nel Delta del Po, tra crisi ambientale e risposte internazionali.

I Report del 25 maggio

La puntata si apre con l'inchiesta Fuori Moda di Luca Bertazzoni, in collaborazione con Marzia Amico, che documenta la più grande evasione fiscale della storia italiana: quella del colosso Kering, proprietario di marchi come Gucci e Bottega Veneta, che ha versato 1,5 miliardi di euro all'Agenzia delle Entrate dopo aver fittiziamente spostato il centro di produzione in Svizzera.

In un'intervista esclusiva, l'ex responsabile fiscale del gruppo, Carmine Rotondaro, spiega i meccanismi che hanno portato all'evasione. L'inchiesta tocca anche i casi Armani e Dior, finiti sotto amministrazione giudiziaria - poi revocata - per lo sfruttamento del lavoro in opifici cinesi, e accende i riflettori sul misterioso regalo di borse Hermès da parte della ministra Daniela Santanchè a Francesca Pascale, allora compagna di Silvio Berlusconi.

Luca Bertazzoni autore dell'inchiesta Fuori Moda

A seguire, Daniele Autieri firma l'inchiesta I padroni di San Siro, realizzata con Alessandra Teichner e Andrea Tornago, che racconta come la 'ndrangheta abbia preso piede negli affari legati allo stadio di San Siro, infiltrando le curve nel momento più fragile dell'Inter post-Covid.

Tra intercettazioni inedite e testimonianze di vittime degli ultras, emerge il ruolo centrale del boss milanista Luca Lucci, in un patto criminale con le curve dell'Inter. In esclusiva, anche l'audio-messaggio di Antonio Bellocco, rampollo della 'ndrangheta ucciso lo scorso settembre, che rivela dinamiche mafiose sconvolgenti legate allo stadio.

L'inchiesta successiva, Le ali sulla laguna di Walter Molino e Andrea Tornago, indaga sull'intreccio tra trasporti pubblici a Venezia e poteri locali, tra cui il patriarcato della città. Chi davvero controlla i collegamenti tra le isole e il cuore della Serenissima?

Chiude la puntata la rubrica Lab Report con Oro blu o peste blu di Alessandro Spinnato e Tiziana Battisti: un viaggio nel Delta del Po devastato dall'invasione del granchio blu, che ha azzerato la produzione di vongole e messo in crisi centinaia di famiglie. Mentre l'Italia arranca, la Tunisia ha saputo trasformare il problema in una risorsa. Le due realtà a confronto pongono una domanda urgente: quanto ancora possiamo permetterci di restare fermi?