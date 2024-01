Report stasera su Rai 3, le inchieste del 21 gennaio: 'L'intoccabile' Maurizio Gasparri e le cosche a Roma

Oggi, 21 gennaio Rai 3 proporrà una nuova puntata di Report, il programma condotto da Sigfrido Ranucci in onda la domenica sera alle 20:55, ecco un'anteprima delle tematiche affrontate nella puntata.

Questa sera, 21 gennaio, Rai 3 proporrà in prima serata, a partire dalle 20:55, una nuova puntata, di Report. Sigfrido Ranucci e il suo team ci guideranno attraverso tre inchieste: dalle cosche che hanno conquistato di Roma al senatore Maurizio Gasparri ed il suo ruolo in Cyberealm ai ragazzi siciliani di Futuro Solare.

Report: Le inchieste del 21 gennaio

Vizi Capitali di Daniele Autieri con la collaborazione di Federico Marconi

La Capitale d'Italia, teatro di quartieri trasformati in piazze di spaccio militarizzate, è controllata da forze oscure. Boss che ordinano omicidi come se fossero ordinari bottiglie di champagne. Chi comanda davvero a Roma? Testimoni eccellenti, avvocati, e criminali redenti offrono uno sguardo privilegiato sui mutamenti degli equilibri criminali nella città.

Dati inediti rivelano che, nel secondo anno del Covid-19, gli acquisti di attività commerciali nel centro di Roma sono in aumento. Uno studio sulle compagini azionarie rivela il controllo di gruppi di imprenditori albanesi su rinomati locali tra piazza Navona e Campo de' Fiori, indicando un cambio significativo nei protagonisti economici della zona.

Nel cuore della capitale, la 'Ndrangheta, con la cosca Alvaro in primo piano dal 2008, ha esteso la sua presenza, arrivando a stringere contatti con politici di rilievo. Il loro obiettivo: agevolare l'ingresso di candidati "amici" in Parlamento, gettando ombre sull'integrità del sistema politico.

Nella città dei prestanome, il clan camorristico legato a Michele Senese mantiene un ruolo di primo piano, mettendo a dura prova le operazioni di contrasto. Nonostante i sequestri del Tribunale delle misure di prevenzione, l'80% dei ristoranti nel centro di Roma sembra essere ormai sotto il controllo della criminalità organizzata.

Centinaia di milioni di euro, provenienti dalle casse e dalle piazze di spaccio, necessitano di riciclaggio. La comunità cinese e piccole botteghe tessili intorno a piazza Vittorio sembrano svolgere un ruolo cruciale. Indagini della Guardia di Finanza suggeriscono che il denaro viene pulito, assicurando poi il suo trasferimento ai narcos colombiani per finanziare il traffico di cocaina. Un sistema che drena enormi somme e le trasforma in riserve per le banche cinesi.

L'intoccabile di Carlo Tecce e Lorenzo Vendemmiale

Il senatore Maurizio Gasparri è al centro di un'inchiesta dopo che il suo ruolo di presidente in Cyberealm, un'azienda nel settore della cyber security, è stato tenuto segreto al Senato per oltre due anni. Le rivelazioni di Report hanno portato la questione all'attenzione della giunta delle Elezioni a Palazzo Madama.

Dopo un'analisi, la giunta delle Elezioni ha concluso che il ruolo di presidente di Cyberealm è compatibile con quello di senatore della Repubblica. Tuttavia, emerge la domanda su quali atti e documenti sia stata presa questa decisione

Il servizio di Report svela il dietro le quinte del processo decisionale che ha portato al verdetto a favore di Gasparri. Dettagli e contesto emergono, mettendo in luce come il senatore è riuscito a mantenere il suo incarico, nonostante le rivelazioni dell'inchiesta giornalistica.

Guida il sole di Michele Buono con la collaborazione di Alessandro Spinnato

A Siracusa, la tradizione di sfruttare il sole trova nuova vita grazie ai ragazzi di Futuro Solare. Studenti di ingegneria a Palermo e Catania, insieme agli istituti tecnici siracusani, stanno progettando e producendo prototipi di automobili elettriche rivoluzionarie, alimentate dai pannelli fotovoltaici integrati nella carrozzeria.

Il team ha già realizzato due prototipi, con particolare successo al Bridgestone World Solar Challenge in Australia nel 2023 con Archimede 2. Attraversando oltre 3000 km, inclusi deserti, da Darwin ad Adelaide, dimostrano la validità della propulsione solare. Una sfida ambiziosa che si prospetta come un test di mobilità per il futuro.

Guardando avanti, i giovani di Siracusa vedono il futuro progettando una mini-citycar a propulsione solare. Report segue tutte le fasi di sviluppo, evidenziando l'impegno e l'innovazione di questa giovane squadra nel campo della mobilità sostenibile.

Report sta conducendo un test ambizioso: simulare la creazione di una rete per costruire una manifattura di auto solari nella Sicilia orientale. Partendo dalla conoscenza come materia prima, l'obiettivo è creare una catena di valore che possa invertire il destino della Sicilia, aprendo nuove prospettive nel settore dell'auto elettrica alimentata dal sole.