Report su Rai 3 le inchieste di stasera: La cupola milanese e i ritardi degli aiuti per le zone alluvionate

Questa sera, 14 gennaio, Rai 3 proporrà in prima serata, a partire dalle 20:55, una nuova puntata, di Report. Sigfrido Ranucci e il suo team ci guideranno attraverso due inchieste: dalla Mafia a tre teste ai ritardi dei finanziamenti nelle zone alluvionate dell'Emilia-Romagna.

Report: Le inchieste del 14 gennaio

Stasera Report ritorna con due inchieste, la principale è incentrata sulla cupola milanese e l'infiltrazione della mafia nel mondo economico. La seconda riguarda il ritardo degli aiuti economici alle zone dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione sette mesi fa.

La mafia a tre teste di Giorgio Mottola con la collaborazione di Greta Orsi e Norma Ferrara

A Milano 'ndrangheta, camorra e cosa nostra si sono federate in un unico consorzio mafioso. All'ombra della Madonnina, esponenti apicali delle tre più importanti organizzazioni mafiose pianificano insieme affari e agganci con la politica.

Un sistema criminale che negli ultimi anni è riuscito a infiltrare settori economici e finanziari strategici del territorio milanese e sono riusciti a entrare in contatto con alcuni tra i politici lombardi più in vista di Fratelli d'Italia che attualmente ricoprono incarichi al governo e nelle istituzioni europee.

Della cupola milanese trasversale alle tre mafie avrebbero fatto parte rampolli di antiche famiglie di cosa nostra lombarda, parenti stretti di Matteo Messina Denaro, capi delle locali di 'ndrangheta ed emissari di un potente clan di camorra.

Presto che è tardi di Bernardo Iovene, con la collaborazione di Lidia Galeazzo e Greta Orsi

L'inchiesta racconta i ritardi, l'attesa e l'incertezza dei finanziamenti che stanno mettendo a dura prova un popolo che da subito non si è perso d'animo.

Dopo 7 mesi nelle zone alluvionate dell'Emilia-Romagna ci sono ancora quartieri completamente disabitati, le famiglie hanno perso tutto e attualmente hanno ricevuto i primi tremila dei cinquemila euro come immediato sostegno, e dal 16 novembre possono fare domanda per ricevere, previa perizia certificata, al massimo 20 mila euro.

Non saranno rimborsati i mobili, le auto e i motorini. Sono in un limbo, non riescono ad entrare nelle proprie case, a questo si aggiunge la paura di una nuova alluvione. Stessa situazione vivono le imprese, che hanno avuto vari milioni di danni, ma possono richiedere un contributo di 40 mila euro.

Le aziende non hanno sfruttato la cassa integrazione e hanno utilizzato i dipendenti pagandoli di tasca propria per ripartire, ma oggi hanno bisogno di ristori che non arrivano.

Anche in Toscana a due mesi dall'alluvione aziende e famiglie sono sull'orlo di una crisi di nervi, a loro verranno risarciti al momento 5 mila euro per le famiglie e 20 mila per le aziende, ma il presidente Giani non ha notizie di quando arriveranno le risorse, né se sarà lui il commissario per la ricostruzione scelto dal governo.

Intanto, la Presidente del consiglio, nella risposta a un'interrogazione parlamentare, in polemica con la Regione Emilia-Romagna ha stilato la lista dei finanziamenti erogati. Il presidente Stefano Bonaccini contesta questi dati. A pagare questo rimpallo di responsabilità sono solo imprese e cittadini che hanno perso un pezzo di vita.

Dove vedere Report

Report andrà in onda stasera 14 gennaio su Rai 3 in prima serata alle 20:55 e si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.