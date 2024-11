Report su Rai 3, inchieste del 24 novembre: Giubileo 2025 a Roma e il naufragio della Costa Concordia

Questa sera, 24 novembre 2024, in prima serata su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay, Sigfrido Ranucci conduce una nuova puntata di Report, Il programma che ha fatto la storia nell'ambito del giornalismo investigativo in televisione. La redazione giornalistica ha preparato nuove inchieste che affrontano temi di grande attualità: dall'impatto dei preparativi per il Giubileo 2025 a Roma, alle nuove accuse sugli allevamenti suini, fino ai retroscena di presunte irregolarità elettorali in Piemonte.

Report - Puntata del 24 novembre: reportage e approfondimenti

Il Giubileo 2025 si avvicina e Roma è in piena trasformazione per accogliere oltre 32 milioni di pellegrini. Con 322 interventi previsti, di cui 204 definiti essenziali, e altri 500 lavori finanziati dal programma Caput Mundi, la capitale è un vero e proprio cantiere a cielo aperto. Monumenti impacchettati, traffico in tilt e passaggi obbligati tra strettoie e passerelle sono ormai la realtà quotidiana per cittadini e turisti.

Tuttavia, l'obiettivo è ambizioso: riqualificare piazze, strade, fontane e stazioni, regalando a Roma un nuovo splendore. Ma i lavori saranno conclusi in tempo per l'apertura della Porta Santa? Questa domanda è il fulcro di Ora et labora, inchiesta di Claudia Di Pasquale con Giulia Sabella e Marzia Amico, che aprirà la puntata di Report.

Claudia Di Pasquale ha preparato l'inchiesta Ora et labora

Le altre inchieste della puntata

Fake suini : Dopo le gravi irregolarità denunciate nella puntata precedente, Report risponde al presidente di Assosuini, Elio Martinelli, che contesta le immagini di topi, carcasse sbranate e amianto nei suoi allevamenti, definendole obsolete e raccolte dagli stessi allevatori. Giulia Innocenzi, con Greta Orsi e Giulia Sabella, presenta nuove prove di criticità.

Il pieno di voti : Luca Bertazzoni, con Marzia Amico e Norma Ferrara, indaga su un episodio accaduto durante le elezioni regionali in Piemonte. La candidata di Fratelli d'Italia Elisa Tarasco avrebbe consegnato a un'elettrice buoni benzina insieme al proprio materiale elettorale , sollevando interrogativi sulle modalità della campagna.

Tutti i boss del Presidente : Sacha Biazzo analizza il controverso legame tra mafia italo-americana e politica negli Stati Uniti d'America. Protagonisti due ex boss divenuti influencer, Joey Merlino e Salvatore Gravano, che hanno sostenuto attivamente la candidatura di Donald Trump , mobilitando milioni di follower. Merlino, è un ex capo della mafia di Philadelphia, che ha operato nello stato chiave della Pennsylvania. Salvatore "Sammy The Bull" Gravano, è l'ex sottocapo della famiglia Gambino , protagonista in un altro stato decisivo, l'Arizona.

L'ultimo inchino: A 12 anni dal tragico naufragio della Costa Concordia, Rosamaria Aquino ricostruisce i fatti con nuove testimonianze e analisi tecniche. Tra i 32 morti, alcuni sono tra coloro che non riuscendo a scendere dalle scialuppe poste sul lato sinistro della nave, hanno dovuto attraversarla per intero, in pendenza e per giunta al buio. Lo stesso percorso che ha fatto un naufrago, il quale ha denunciato con una causa civile armatore, costruttore e certificatore della nave, per la sua esperienza da incubo di quella notte.

Pur senza mai negare la responsabilità del comandante Schettino, che per aver causato l'incidente sta scontando la sua pena di 16 anni, Report ripercorre le tappe di quel naufragio. Cosa è successo quella notte? Quali sistemi esistono oggi per controllare le rotte delle navi in quel tratto di mare? E che danni ha subito l'Isola del Giglio?