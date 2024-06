Report su Rai 3: inchieste del 23 giugno, le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera

Stasera, 23 giugno 2024, in prima serata su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay, Sigfrido Ranucci conduce una nuova puntata di Report*. La redazione giornalistica questa settimana ha preparato quattro inchieste approfondite che esplorano temi di grande attualità e rilevanza sociale.

Le inchieste di Report di questa sera

Il programma di Rai 3 presenta quattro inchieste: Il portantino editore indaga sugli affari di Antonio Angelucci; Nessun dorma esplora le infiltrazioni della 'ndrangheta nell'Arena di Verona; Fuori pista esamina la gestione della Fondazione Milano-Cortina 2026; Patto di sangue valuta l'impatto delle nuove leggi sulle farmacie.

Il portantino editore di Luca Bertazzoni con Marzia Amico

Il reportage esplora gli affari di Antonio Angelucci, il parlamentare più ricco e assenteista di Montecitorio e ras della sanità privata nel Lazio. Angelucci, editore dei quotidiani "Il Tempo", "Libero" e "Il Giornale", ha mostrato interesse per l'acquisizione dell'agenzia di stampa Agi. Report analizza i conti del suo gruppo, evidenziando guadagni nel settore sanitario e perdite nell'editoria. L'inchiesta rivela anche il caso del San Raffaele di Rocca di Papa, riaccreditato dal nuovo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Nessun dorma di Walter Molino e Andrea Tornago

I due giornalisti svelano le radici della 'ndrangheta che ha infiltrato l'Arena di Verona. Secondo la Procura antimafia di Venezia, una rete di imprese ha montato e smontato palchi e scenografie, arricchendo le cosche calabresi Grande Aracri e Arena-Nicoscia attraverso fatture gonfiate. Il reportage indaga su chi si è arricchito e chi doveva controllare, esplorando anche possibili coinvolgimenti politici in questo sistema di corruzione e criminalità organizzata.

Claudia Di Pasquale è l'autrice de l'inchiesta Fuori pista

Fuori pista di Claudia Di Pasquale, con Giulia Sabella e Norma Ferrara

L'inchiesta indaga sulla Fondazione Milano-Cortina 2026. La Guardia di Finanza ha perquisito la sede della Fondazione per sospetta gestione opaca, dall'affidamento dei servizi digitali alle assunzioni. L'inchiesta esamina la natura giuridica dell'ente, cruciale per l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026. L'Italia ha promesso Giochi sostenibili, ma mancano valutazioni strategiche e la pista da bob di Cortina non ha ancora finanziamenti per le spese di gestione e manutenzione, lasciando molti interrogativi.

Patto di sangue di Antonella Cignarale, con Paola Gottardi e Raffaella Notariale

Con la quarta inchiesta si esplora il progetto della Farmacia dei servizi, che amplia le prestazioni farmaceutiche sia in regime privato che in convenzione con il SSN. Finanziato con 111,9 milioni di fondi pubblici dal 2018, il progetto mira a trasformare le farmacie in centri diagnostici per patologie semplici, promuovendo una maggiore sanità di prossimità. L'inchiesta esamina gli interessi e le opposizioni nel settore, interrogandosi sul reale valore delle analisi effettuate in farmacia.