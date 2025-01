Report su RAI 3 del 12 gennaio: l'inchiesta su Marcello Dell'Utri sfida Goldrake U

Stasera, 5 gennaio, in prima serata su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay, Sigfrido Ranucci conduce una nuova puntata di Report, il programma d'inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci, che ha fatto la storia nell'ambito del giornalismo investigativo in televisione. La redazione giornalistica ha preparato nuove inchieste che spaziano da processi per strage al degrado urbano di Caivano.

Report: inchieste e approfondimenti

La puntata di questa sera sarà dedicata a tre reportage di grande impatto. Si partirà con un'inchiesta su Marcello Dell'Utri, con un approfondimento sui processi in cui è indagato per strage. A seguire, l'attenzione si sposterà sulle lobby ebraiche a Bruxelles, analizzando il loro ruolo e la loro influenza. Infine, la serata si concluderà con un focus sulla violenza giovanile al Parco Verde di Caivano, mettendo in luce le drammatiche realtà che coinvolgono i più giovani in questa zona.

Si apre con Il signor D, un'indagine che svela nuovi retroscena sul periodo buio delle stragi e degli attentati del 1993-1994. L'inchiesta della Procura di Firenze riporta sotto i riflettori il ruolo di Marcello Dell'Utri, ancora indagato per strage, e una "montagna di denaro" che solleva interrogativi sull'origine dell'impero economico e politico di Silvio Berlusconi. Un intreccio complesso tra politica, crimine e affari che ha segnato profondamente la storia recente italiana.

Segue Questione di Lobby, un approfondimento sul ruolo dei gruppi di pressione pro-Israele nelle istituzioni europee. Negli anni 2000, molte lobby legate al governo dello Stato ebraico si sono insediate a Bruxelles, radicandosi nel Parlamento e nella Commissione Europea. Questa rete di influenze ha contribuito a delineare una posizione di aperto sostegno dell'Europa a Israele, anche nel contesto dell'attuale conflitto nella Striscia di Gaza.

Con Promesse mancate, Report affronta il delicato tema del degrado e della violenza tra i giovani al Parco Verde di Caivano. A novembre, 36 famiglie sono state sgomberate da abitazioni occupate abusivamente da decenni. L'attenzione nazionale si è concentrata sul quartiere dopo la denuncia dei genitori di due cuginette di 10 e 12 anni.

Le due ragazzine sono state vittime di abusi da parte di un gruppo di ragazzi, sette dei quali minorenni. Don Maurizio Patriciello, parroco della zona, ha lanciato un appello a Giorgia Meloni, che ha dichiarato Caivano un modello per il risanamento delle aree degradate. L'inchiesta verifica se le promesse di cambiamento si sono tradotte in realtà.