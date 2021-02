Reminescence: il teaser e la data di uscita del film con Hugh Jackman

Reminescence, il nuovo film con Hugh Jackman diretto da Lisa Joy, ha ora un teaser e una data di uscita: il 3 settembre 2021 su HBO Max e nelle sale americane, mentre a livello internazionale il debutto è previsto per il 25 agosto. Nel video il protagonista dichiara che si compierà un viaggio attraverso la memoria, semplicemente seguendo la sua voce.

Il film sci-fi Reminescence racconterà la storia di Nick Bannister (Hugh Jackman), un investigatore privato che si occupa di catturare i ricordi più amati dai suoi clienti. La sua vita cambia completamente quando incontra una misteriosa cliente di cui si innamora. Un giorno la donna scompare misteriosamente, lasciando Nick completamente in crisi. Quando l'uomo decide di cercarla, Nick scopre vari lati della sua personalità che non aveva conosciuto in precedenza.

Nel cast ci sono anche Rebecca Ferguson, Kaya Scodelario, Tom Hopper e Robbie Amell.

Lisa Joy si è occupata della sceneggiatura e della regia di Reminescence, progetto che può contare sulla presenza nel team della produzione anche di Jonathan Nolan, Michael De Luca e Aaron Ryder.