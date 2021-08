Hugh Jackman detective della mente in Reminiscence: “Un ottimo villain deve avere un’ottima motivazione”

Frammenti dal passato - Reminiscence: Hugh Jackman in un momento del film

Miami, 2030: a causa del cambiamento climatico la città è per metà sommersa dall'acqua. In un mondo in cui il futuro è sempre più incerto, le persone si rifugiano nella nostalgia. Lisa Joy, co-creatrice della serie tv Westworld, esordisce alla regia con Frammenti dal passato - Reminiscence, in sala dal 26 agosto.

Frammenti dal passato - Reminiscence: Hugh Jackman, Thandiwe Newton in una scena del film

Nick Bannister (Hugh Jackman) è un ex soldato che in guerra era addetto agli interrogatori: grazie a una tecnologia avanzata riesce a entrare nella mente delle persone. Ora la usa su chi decide di rivivere dei ricordi ed è disposto a pagare per provare di nuovo quelle emozioni. Ad aiutarlo la collega e amica Watts (Thandie Newton). Quando nel loro studio arriva Mae (Rebecca Ferguson) Nick rimane folgorato: si innamora immediatamente di quella donna dal passato misterioso.

Quando sparisce, si mette a cercarla. Indagare su qualcuno di cui si è innamorati può essere molto difficile. Ne abbiamo parlato con Hugh Jackman, raggiunto via Zoom, che ha le idee molto chiare su come relazionarsi con altri e su come costruire un buon villain.

La video intervista a Hugh Jackman

Frammenti Dal Passato - Reminiscence: Hugh Jackman presenta l'esordio di Lisa Joy, da Westworld al cinema

Frammenti dal passato - Reminiscence e la difficoltà di fidarsi

Locandina di Frammenti Dal Passato - Reminiscence

Questo film ci mostra che nessuno è un'isola, nessuno ce la fa da solo. Ma fidarsi delle persone è difficile: lo chiedo a te, come si fa? Come possiamo fidarci ogni giorno e fare questo atto di fede?

Non raccomanderò di fidarsi di chiunque! Sarebbe stupido. Ma sono una persona ottimista e penso che più cerchi il buono nelle persone più ti mostreranno il loro lato migliore. Almeno per quanto riguarda la mia esperienza. Bisogna anche essere presenti: ti aiuta a capire quando le cose non vanno bene, così come quando invece è tutto ok. Un'altra cosa è cercare sempre di mettersi nei panni degli altri: appena lo fai capisci chi sono. Sono ben tre consigli!

Frammenti dal passato - Reminiscence, la recensione: Hugh Jackman e la nostalgia del passato

Frammenti dal passato - Reminiscence e il segreto dell'amore

Frammenti dal passato - Reminiscence: Rebecca Ferguson in una scena

Una delle battute del film è "vedo la tua oscurità e la tua luce": pensi sia il segreto dell'amore?

Assolutamente. Penso che fondamentalmente gli esseri umani abbiano bisogno di essere visti esattamente per chi sono e di vedere anche gli altri esattamente come sono. Una delle domande del film è: ci innamoriamo di una persona reale, o di una versione che desideriamo noi? Nick, il mio personaggio, si innamora di quello di Rebecca in modo così veloce e totale che quando lei sparisce può credere soltanto che sia chi ha lui nella sua testa, forse non vede le cose chiaramente. Penso che tu abbia ragione: è la chiave per comprendere gli esseri umani.

Frammenti dal passato - Reminiscence e i villain

Frammenti dal passato - Reminiscence: Rebecca Ferguson, Hugh Jackman in una scena del film

Questo film ci mostra che il villain della mia storia può essere l'eroe della sua: secondo te chi è un villain?

È un'ottima domanda. Nei film l'antagonista è davvero molto importante: un buon villain è quello che ha un ottima motivazione per ciò che fa. Se è bidimensionale, vuole semplicemente conquistare il mondo o tutti i soldi del mondo, penso sia noioso. Un ottimo villain deve avere un'ottima motivazione e deve credere che ciò che sta facendo sia necessario, anche se è terribile.