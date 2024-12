Reminders of Him: arriva l’adattamento cinematografico del libro di Colleen Hoover

Dopo il successo di It Ends With Us - Siamo noi a dire basta, arriva la trasposizione cinematografica di un altro bestseller di Colleen Hoover, Reminders of him. La parte migliore di te.

Il fenomeno Colleen Hoover colpisce ancora. Dopo la trasposizione cinematografica di It Ends With Us - Siamo noi a dire basta e la notizia che anche Verity (con protagonista Anne Hathaway) approderà sul grande schermo, arrivano nuovi aggiornamenti sul progetto relativo al suo libro Reminders of him. La parte migliore di te.

Il libro verrà adattato a lungometraggio dalla Warner Bros. e, secondo quanto riportato da Variety, Vanessa Caswill dirigerà il progetto. L'uscita è prevista per San Valentino negli Stati Uniti, mentre la Warner Bros. ha spostato l'uscita del film Cime tempestose di Emerald Fennell, con Margot Robbie e Jacob Elordi, alla stessa data.

Reminders of Him è un film che tratta temi come la maternità, il perdono e il potere di un amore capace di guarire anche il cuore più infranto. L'adattamento è stato curato dalla stessa Hoover insieme a Lauren Levine, che hanno anche prodotto il titolo per la loro casa di produzione, Heartbones Entertainment. Pubblicato per la prima volta nel 2022 negli Stati Uniti e nel 2024 in Italia, Reminders of Him ha venduto oltre 6 milioni di copie negli Stati Uniti ed è un best seller mondiale.

Vanessa Caswill ha diretto il film romantico La probabilità statistica dell'amore a prima vista (2023), prodotto da Netflix, che racconta la storia di una ragazza di 20 anni che perde un volo all'aeroporto JFK e incontra un giovane inglese che potrebbe rivelarsi il suo vero amore. Caswill ha anche diretto alcuni episodi della miniserie Little Women.

Di cosa parla Reminders of Him?

La trama del libro recita: "Dopo aver scontato cinque anni di prigione per un tragico errore che costò la vita al suo grande amore Scott, Kenna Rowan torna a casa con l'unico desiderio di riabbracciare Diem, la figlia di quattro anni che non ha mai conosciuto. Ma i vecchi rancori sono duri a morire: tutti nella vita della bambina sono determinati a escludere Kenna, non importa quanto duramente lavori per dimostrare di essere cambiata. L'unica persona che non le ha chiuso completamente la porta è Ledger Ward, proprietario del bar della città. Ma se qualcuno dovesse scoprire che lui, pian piano, sta diventando una parte importante della sua vita, entrambi rischierebbero di perdere la fiducia delle persone a loro più care. Se Kenna vuole costruire un futuro con lui e Diem, dovrà trovare un modo per riparare agli errori del passato".

L'estate scorsa, l'adattamento cinematografico di It Ends With Us della Hoover, con Blake Lively, ha avuto successo al botteghino, nonostante le controversie, con un'apertura a sorpresa di 50 milioni di dollari negli Stati Uniti e un finale di 148,5 milioni di dollari in patria e 351 milioni di dollari in tutto il mondo. Tra gli altri romanzi di Hoover ricordiamo It Starts With Us, Layla, Heart Bones, Confess e Verity.