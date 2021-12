Remi: stasera in TV su Rai1 il film tratto dal classico letterario di Hector Malot

Stasera su Rai1 alle 21:25, in prima visione in chiaro, va in onda Remi, film francese con Daniel Auteuil e Virginie Ledoyen, tratto dal celebre romanzo Senza famiglia di Hector Malot.

Una prima visione per tutta la famiglia stasera su Rai1: alle 21:25 va in onda Remi, film diretto da Antoine Blossier, con Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen, Jonathan Zaccaï, Jacques Perrin.

Remi: Maleaume Paquin e Daniel Auteuil in una scena

Il film è l'adattamento cinematografico di Senza famiglia, il classico letterario di Hector Malot, pubblicato nel 1878 in Francia, e riportato in auge, alla fine degli anni '70 dalla serie anime, diretta da Osamu Dezaki, Remi - Le sue avventure.

La trama di Remi ripercorre dunque quella del romanzo: a dieci anni, Remi, viene informato da suo padre Gerolamo che non è suo figlio, ma di essere stato trovato a Parigi, in fasce, dove era stato abbandonato, e che ora intende portarlo all'orfanotrofio, dato che non può più provvedere a lui economicamente. Affidato al signor Vitalis, un artista di strada, apparentemente burbero ma in fondo buono, Remi viaggerà con lui, e in compagnia del fedele cane Capi e della scimmietta Joli-Coeur, attraverso la Francia. Questo lungo viaggio lo porterà a conoscere se stesso, la vita e il segreto delle sue origini.