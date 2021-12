Remi: la razza del cane del film e altri dettagli

Remi è un film del 2018, diretto da Antoine Blossier, in cui uno dei più fidati compagni di uno protagonisti, Vitalis, è il cane di nome Capi. Di seguito scopriremo la razza e la storia del migliore amico dell'uomo che recita in questa celebre commedia drammatica francese, presentata in anteprima in Italia presso Alice nella città.

Remi: Daniel Auteuil con Maleaume Paquin in una scena del film

Si chiama Darkness il Border Collie che nella pellicola interpreta Capi ed è un vero cane da circo: proprio per questo motivo l'animale è abituato da anni ad eseguire regolarmente, durante gli spettacoli di strada, i numeri che possiamo vedere nel film grazie all'incredibile complicità che ha sviluppato con il suo padrone.

La trama della pellicola narra la storia di Rémi, un orfano di dieci anni che, dopo aver vissuto insieme alla dolce signora Barberin, viene affidato ad un musicista di nome Vitalis. L'artista si esibisce in giro per la Francia e porta con sé il bambino, insieme ad una scimmietta, Joli-Coeur, e ad un fido cane: il suddetto Capi.

Remi: un primo piano di Daniel Auteuil

Remi, diretto da Blossier, è l'adattamento cinematografico di Senza famiglia, il classico letterario di Hector Malot, pubblicato nel 1878 in Francia e riportato in auge, alla fine degli anni '70, dalla serie anime diretta da Osamu Dezaki: Remi - Le sue avventure.