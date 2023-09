Regression stasera su Rai 4: trama e cast del film thriller con Emma Watson

Questa sera, 9 settembre 2023, su Rai 4, in prima serata alle 21:20, andrà in onda Regression, un film del 2015 diretto da Alejandro Amenábar con Emma Watson. Il regista è anche autore della sceneggiatura, la colonna sonora è stata composta da Roque Baños. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Regression: Alejandro Amenábar, Emma Watson ed Ethan Hawke sul set del film

Regression: Trama

La giovane Angela, orfana di madre e fervente religiosa, accusa suo padre John di averla violentata. Le indagini vengono condotte dal meticoloso detective Kenner che si affida alla collaborazione dello psicologo Raines. Quando John ammette la sua colpevolezza, pur non ricordando come si sono svolti esattamente gli eventi, il caso sembra chiuso, ma Kenner è convinto che qualcosa non sia ancora emerso e per questo chiede a Raines di sottoporre l'accusato a una terapia regressiva che possa far riemergere i ricordi più nascosti tramite l'ipnosi.

Regression: Ethan Hawke in una scena notturna del film

Curiosità

Regression è stato presentato in anteprima al Festival internazionale del cinema di San Sebastián il 18 settembre 2015. In Italia è arrivato qualche mese dopo, il 3 dicembre, distribuito da Lucky Red.

Le riprese del film si sono svolte dal 15 Aprile 2014 al 12 Giugno 2014 in Canada.

Emma Watson e David Thewlis avevano già lavorato insieme nella saga di Harry Potter.

Regression: Emma Watson, David Thewlis ed Ethan Hawke in una scena del film

Interpreti e personaggi

Regression: un bel primo piano di Emma Watson

Recensione e trailer

Regression è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 14% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 32 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.6 su 10