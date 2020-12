Regina King e Robin Wright tra i 10 registi da tenere d’occhio nel 2021 secondo Variety

Seven Seconds: Regina King e Russell Hornsby in una foto della serie

Variety ha stilato la sua tradizionale classifica di dieci registi da tenere d'occhio nel 2021, tra cui Regina King e Robin Wright. Come spiegato da Peter Debruge, uno dei due principali critici della prestigiosa rivista americana, i dieci nomi, tutti emergenti dietro la macchina da presa sono stati selezionati sulla base dei loro lavori più recenti, presentati ai festival autunnali di quest'anno (Venezia, Toronto) o previsti per il prossimo anno, a partire dal Sundance Film Festival (Variety ha avuto modo di vedere i titoli inediti sotto forma di work in progress).

Di seguito la lista completa dei dieci cineasti, in ordine alfabetico, e i film per cui sono stati inseriti nella classifica, curata dai critici di Variety:

Prano Bailey-Bond (Censor)

Lyle Mitchell Corbine Jr. (Wild Indian)

Nia DaCosta (Candyman)

Sian Heder (Coda)

Regina King (One Night in Miami)

Philippe Lacôte (Night of the Kings)

Roseanne Liang (Shadow in the Cloud)

Pascual Sisto (John and the Hole)

Ricky Staub (Concrete Cowboy)

Robin Wright (Land)

Regina King sul set del film

Tra questi ci sono appunto due grandi attrici che hanno recentemente debuttato come registe: Regina King ha presentato a Venezia e Toronto One Night in Miami, che sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 25 gennaio, mentre Robin Wright, che si è fatta le ossa con un cortometraggio e dieci episodi della serie House of Cards, è la regista e protagonista di Land, di prossima uscita. Altro nome degno di nota è quello di Nia DaCosta, la cui opera seconda Candyman è tra gli horror più attesi del 2021 (doveva inizialmente uscire a giugno 2020 ed era poi stato rimandato all'autunno), e che a breve firmerà la regia di Captain Marvel 2, previsto per la fine del 2022.

Come sottolineato nel pezzo, in passato queste menzioni sono andate a cineasti del calibro di Steve McQueen, Denis Villeneuve e Chloé Zhao.