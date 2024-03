Regina King parla della morte del figlio: 'La tristezza sarà sempre con me, non andrà mai via'

Regina King ha parlato per la prima volta della morte del figlio durante un'intervista rilasciata a Robin Roberts per Good Morning America.

Ian Alexander Jr, che aveva solo 26 anni, ha perso la vita nel gennaio 2022 suicidandosi.

Le dichiarazioni della star

Regina King ha spiegato che ha dedicato il suo nuovo film a Ian e ha dichiarato: "Sono una persona diversa ora rispetto a quella che ero prima del 19 gennaio. Il dolore è un percorso. Capisco che il dolore è amore che non ha alcun posto dove andare e tutti lo gestiamo in modo diverso".

L'attrice ha proseguito spiegando: "So che è importante onorare Ian nella totalità di chi è, parlarne al presente, perché è sempre con me, come la gioia e la felicità che ha dato a tutti noi".

Regina ha proseguito: "Quando si tratta di depressione, le persone si aspettano che abbia un certo aspetto, che sembri pesante".

La star del cinema ha sottolineato che capisce e rispetta la scelta presa dal figlio: "Non voleva più essere qui, ed è una cosa difficile da capire per gli altri perché non hanno vissuto la nostra esperienza, il percorso di Ian". Dopo anni di terapia il giovane aveva ad esempio detto alla madre: "Sono stanco di parlare, mamma".

Regina King ha quindi ribadito: "Alle volte sono alle prese con molti sensi di colpa. Quando un genitore perde un figlio ti chiedi sempre: 'Cosa avrei potuto fare per evitare che accadesse?'. So che condivido questo dolore con tutti, ma nessun altro è la madre di Ian. Solo io, quindi è qualcosa di mio e la tristezza non se ne andrà mai. Sarà sempre con me".