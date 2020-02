Per il regista di Parasite, Alice Rohrwacher tra i 10 registi da tener d'occhio nel 2020

Il regista di Parasite ha parlato: Alice Rohrwacher è tra i 10 registi da tener d'occhio quest'anno. E nella lista dei talenti che segneranno il 2020 e gli anni a venire, Bong Joon-ho inserisce anche, tra gli altri, Jordan Peele (Us, Get Out), Ari Aster (Hereditary, Midsommar) e Chloé Zhao (Eternals, The Rider).

Bong Joon-ho non solo ha appena vinto quattro Oscar, ma a 50 anni ha anche una notevole carriera alle spalle, e probabilmente non faremmo male a fidarci dei suoi consigli. Quindi quando ci dice che questi sono i 10 filmmaker da tenere in considerazione quest'anno, un pensierino magari potremmo farcelo...

Questa la lista come presentata su i-D.

Alma Har'el

Nazionalità: Israelo-Americana

Film Diretti Scelti: Bombay Beach (2011), LoveTrue (2016), Honey Boy (2019)

Rose Glass

Nazionalità: Inglese

Film Diretti Scelti: Moths (2010, short), Storm House (2011, short), The Silken Strand (2013, short), Room 55 (2014, short), Bath Time (2015, short), Saint Maud (2019)

Alice Rohrwacher

Nazionalità: Italiana

Film Diretti Scelti: Corpo Celeste (2011), The Wonders (2014) and Happy as Lazzaro (2018)

Hamaguchi Ryusuke

Nazionalità: Giapponese

Film Diretti Scelti: Passion (2008), The Depths (2010), Touching the Skin of Eeriness (2013), Voices from the Waves (2013), Storytellers (2013), Happy Hour (2015), Asako I & II (2018)

Mati Diop

Nazionalità: Francese

Film Diretti Scelti: Atlantiques (2009, short), Big in Vietnam (2012, short), A Thousand Suns (2013, short), Atlantics (2019).

Yoon Gaeun

Nazionalità: Coreana

Film Diretti Scelti: Proof (2010, short), Guest (2011, short), Sprout (2013, short), The World of Us (2016), The House of Us (2019)

Jordan Peele

Nationalità: Americana

Film Diretti Scelti: Get Out (2017), Us (2019)

Ari Aster

Nazionalità: Americana

Film diretti Scelti: The Strange Thing About the Johnsons (2011, short), Munchausen (2013, short), Hereditary (2018), Midsommar (2019)

Chloé Zhao

Nazionalità: Americana/Cinese Film Diretti Scelti: Songs My Brothers Taught Me (2015), The Rider (2017)