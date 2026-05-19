Mick Jagger a Stromboli: reciterà nel nuovo film di Alice Rohrwacher

La rockstar e frontman dei Rolling Stones si unirà al cast della nuova pellicola della regista italiana, già pieno di star internazionali come Jesse Buckley e Josh O'Connor

Mick Jagger è arrivato a Stromboli con un giorno di ritardo a causa del maltempo. Il leader dei Rolling Stones è atterrato ieri sera sull'isola delle Eolie in elicottero, dove prenderà parte alle riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher, Three Incestuous Sisters.

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Le strade di Stromboli trasformate in set cinematografico

Da settimane alcuni angoli dell'isola sono stati trasformati in set cinematografici blindati, con accessi limitati a curiosi e telecamere. Tra le location coinvolte nelle riprese figura anche il cimitero dell'isola.

La presenza della produzione internazionale ha cambiato il volto di Stromboli, che in questi giorni ospita troupe, attori e tecnici impegnati nelle riprese del film tratto da una graphic novel di Audrey Niffenegger. Nonostante l'arrivo di una star mondiale come Mick Jagger, sull'isola il clima resta sobrio. "Verrà trattato come tutti gli ospiti", racconta un isolano, sottolineando l'atmosfera accogliente e riservata che caratterizza Stromboli.

Alice Rohrwacher in una foto

Quale ruolo interpreterà Mick Jagger nel film di Alice Rohrwacher

Nel film Mick Jagger interpreterà il guardiano del faro di Strombolicchio, figura chiave nella storia. Il suo personaggio sarà il padre di Kyo, interpretato da Josh O'Connor, attorno al quale ruotano le tre sorelle protagoniste della pellicola. A interpretarle saranno Jessie Buckley, Dakota Johnson e Saoirse Ronan. Nel cast figura anche Isabella Rossellini.

Il ruolo del frontman dei Rolling Stones sarà breve: secondo le anticipazioni, il suo personaggio morirà poco dopo le prime scene. Secondo le indiscrezioni, Jagger resterà a Stromboli fino al 21 maggio, data prevista per la conclusione delle scene che lo vedono coinvolto.

Mick Jagger e il legame con la Sicilia

Il cantante è da tempo molto legato alla Sicilia, meta che frequenta spesso lontano dai riflettori. Nel 2021 avrebbe acquistato una villa a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, e non è raro vederlo tra Siracusa, Ortigia e Noto. Negli anni Jagger ha condiviso più volte sui social immagini dei suoi soggiorni siciliani, confermando il forte legame con il territorio.