Alice Rohrwacher sarà la regista del film tratto da Il Barone Rampante di Italo Calvino

Alice Rohrwacher tornerà sul set per realizzare un adattamento cinematografico del libro Il Barone Rampante scritto da Italo Calvino.

La produzione sarà curata da Our Films di Mario Gianani e Lorenzo Mieli, che aveva ottenuto nel 2022 i diritti dell'opera letteraria da The Wylie Agency dopo anni di trattative.

Cosa racconta il romanzo di Calvino

Il barone rampante è stato scritto nel 1957 e racconta una storia ambientata nel Settecento, narrata dal fratello minore del protagonista, Biagio. Gli eventi hanno infatti al centro Cosimo Piovasco di Rondò che, all'età di 12 anni, dopo aver litigato con i genitori, si arrampica su un albero giardino di casa dichiarando di non voler più scendere per il resto della vita. Cosimo dimostra di essere convinto di quello che dice e si sposta solo attraverso boschi e foreste, costruendosi una dimensione quotidiana sugli alberi.

Il protagonista, successivamente, si innamora di Viola, una ragazzina di nobili origini, ma la giovane parte per il collegio. Cosimo, nel corso degli anni, conosce anche il bandito Gian de' Brughi, studia filosofia e ha una comunicazione epistolare con Voltaire, guida un attacco contro i pirati turchi, aiuta dei nobili spagnoli che vivono sugli alberi nella città Olivabassa, e forma una squadra di vigili del fuoco per prevenire gli incendi boschivi.

Viola tornerà poi a Rondò, ma si sposerà con un nobile inglese, abbandonando Cosimo. Il protagonista prova a sollevare la popolazione locale, ispirato dalla Rivoluzione francese, e incontrerà Napoleone Bonaparte. Anziano e segnato dagli anni, Cosimo non scende comunque a terra e preferisce aggrapparsi a una mongolfiera di passaggio e scomparire all'orizzonte, gettandosi in mare.

Il prossimo progetto della regista

Alice Rohrwacher sta attualmente girando un adattamento del romanzo Three Incestuous Sisters scritto da Audrey Niffenegger, con un cast che comprende Dakota Johnson, Josh O'Connor, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Isabella Rossellini, e Mick Jagger che avrà un cameo.

Al centro della trama ci sono tre sorelle che vivono in solitudine fino a quando l'arrivo del figlio di un guardiano del faro mette in crisi il loro rapporto.

Le riprese del film tratto dall'opera di Calvino dovrebbero iniziare nella seconda metà del 2027.