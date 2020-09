Regina King e Zazie Beetz nel cast del western Netflix The Harder They Fall

Regina King e Zazie Beetz affiancheranno Idris Elba e Jonathan Majors nel western targhato Netflix The Harder They Fall.

Regina King, LaKeith Stanfield e Zazie Beetz sono tra i nuovi arrivi del cast del western The Harder They Fall, che vede tra i protagonisti la star Idris Elba e Jonathan Majors.

Atlanta: Zazie Beetz in una scena

Jeymes Samuel dirigerà il film scritto insieme a Boaz Yakin che vede protagonista Jonathan Majors nei panni di Nat Love. Nat scopre che l'uomo che gli uccise i parenti decenni prima (Idris Elba) sta per uscire di prigione e riunisce la sua gang per localizzare il nemico e vendicarsi.

Nel cast di The Harder They Fall troviamo anche Delroy Lindo, Danielle Deadwyler, Edi Gathegi e RJ Cyler. Il film, attualmente in pre-produzione, dovrebbe arrivare su Netflix l'anno prossimo.

Nel frattempo Regina King si gode il successo che sta riscuotendo il suo nuovo lavoro da regista, One Night in Miami, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e probabile contendente agli Oscar, come potete leggere nella nostra recensione di One Night in Miami.