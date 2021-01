Regé-Jean Page: le foto più sexy della star di Bridgerton su Instagram

Bridgerton è la serie del momento, e Regé-Jean Page la star di cui tutti parlano, sia per il suo talento, che il suo bell'aspetto... Godiamoci allora una raccolta delle foto sexy su Instagram del Duca di Hastings.

Tra le serie più seguite di Netflix è entrata di prepotenza anche Bridgerton, la nuova produzione targata Shondaland che sta facendo parlare di sé per vari motivi, ma uno di questi risponde sicuramente al nome di Regé-Jean Page del quale condividiamo le foto più sexy condivise su Instagram.

L'interprete del Duca di Hastings nell'adattamento dei libri di Julia Quinn ha colpito e affondato i cuori del pubblico, e come dargli torto? In fondo, oltre a ad aver perfettamente interpretato l'enigmatico Duca, sia nei migliori dei suoi momenti, che nei peggiori, Page è dotato anche di un'innegabile presenza scenica e di grande carisma. E, diciamolo, starebbe benissimo tra gli esempi del termine "sexy" in un qualunque dizionario.

Eccovi allora una raccolta degli scatti più hot dell'attore, ma siete avvisati: non è per i deboli di cuore.

Bonus video per chi è riuscito ad arrivare fin qui: