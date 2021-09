Regé-Jean Page con la fidanzata ai British GQ Men of the Year Award (FOTO)

La star di Bridgerton, Regé-Jean Page è arrivato in compagnia della fidanzata, Emily Brown: si tratta della loro prima uscita pubblica insieme, ai British GQ Men of the Year Award.

Il cuore di Regé-Jean Page brucia per una persona speciale. Il protagonista di Bridgerton, infatti, ha scelto di presentarsi ai British GQ Men of the Year Award in compagnia di Emily Brown, la sua fidanzata. Si tratta della prima uscita pubblica per la coppia.

Rege-Jean Page ha scelto di indossare un doppio petto verde, mentre la sua fidanzata, Emily Brown, ha indossato un blazer nero. La coppia è sembrata molto affiatata e ha preso parte alla cerimonia che si è tenuta al Tate Modern, durante la quale il protagonista di Bridgerton ha vinto il Premio per la performance dell'anno grazie al suo ruolo del Duca di Hastings.

Sebbene Bridgerton si sia trasformata nella serie targata Netflix più vista di sempre nel corso del primo mese dalla sua distribuzione e sia stata nominata a 12 Emmy, Regé-Jean Page non tornerà per la seconda stagione. Netflix ha confermato la notizia lo scorso aprile. La nuova stagione di Bridgerton sarà incentrata sui tentativi di Lord Anthony Bridgerton, fratello di Daphne Bridgerton, di trovare moglie.

Ad aver comunicato la notizia attraverso il suo profilo Instagram è stato lo stesso Regé-Jean Page che, lo scorso aprile, ha scritto: "La cavalcata di una vita. Interpretare il Duca è stato un grosso privilegio. Mi sono unito a questa famiglia - sullo schermo e fuori. Il nostro incredibile cast, la crew, i fan, tutto è stato meglio di quanto avessi mai immaginato. L'amore è vero e non può che crescere".

La star reciterà prossimamente in The Gray Man e in Dungeons & Dragons. Secondo alcune voci di corridoio, Regé-Jean Page potrebbe interpretare anche il nuovo James Bond dopo l'addio di Daniel Craig.