Bridgerton: una foto della serie Netflix

Regé-Jean Page, protagonista di Bridgerton, ha commentato le voci legate al suo possibile ingresso nel franchise di James Bond. L'attore, che nel nuovo serial di Netflix interpreta il Duca di Hastings, si è espresso in merito durante un'ospitata al Tonight Show, che potete vedere qui sotto. Il suo commento è stato questo: "Se sei inglese e fai qualsiasi cosa di rilievo che la gente apprezza, cominceranno a dire la parola che inizia con la B. Anche solo essere considerato è una medaglia al merito. Sono felice di essere in compagnia di altra gente che ce l'ha, ma per ora è solo una medaglia."

No Time to Die: un'immagine del trailer

Tra gli altri attori britannici di cui si è parlato negli ultimi anni citiamo anche Henry Cavill, Tom Hiddleston, Henry Golding e Idris Elba (quest'ultimo ha anche ironizzato sulla cosa un paio d'anni fa, recitando in uno sketch televisivo dove si parla degli attori giusti per determinati ruoli).

In attesa di sapere chi sarà il prossimo James Bond, rimane avvolta nel dubbio la data d'uscita di No Time to Die, il quinto e ultimo film del franchise ad avere come protagonista Daniel Craig, al momento previsto per aprile, esattamente un anno dopo la data iniziale, saltata a causa della chiusura delle sale per via dell'emergenza sanitaria.

Il lungometraggio ha già generato una piccola polemica online, a causa di un fraintendimento su un nuovo personaggio femminile, che nel film eredita il nome in codice 007 mentre Bond è fuori servizio (si è ritirato alla fine di 007 Spectre), cosa che alcuni fan hanno preso come indicazione del debutto di una Bond donna. La produttrice Barbara Broccoli ha più volte smentito questa cosa, affermando che, pur non essendoci l'obbligo di scegliere un attore bianco (dato che l'Inghilterra odierna è multiculturale), Bond rimarrà sempre un uomo, per motivi legati alla caratterizzazione del personaggio.