Reese Witherspoon e Will Ferrell protagonisti di una nuova commedia prodotta da Amazon

Reese Witherspoon e Will Ferrell saranno i protagonisti di una nuova commedia che verrà scritta e diretta da Nick Stoller.

A sostenere il progetto sarà Amazon Studios che ne ha ottenuto i diritti per la distribuzione mentre i due attori e il filmmaker saranno coinvolti come produttori.

La trama del film, ancora senza un titolo ufficiale, è avvolta dal mistero, ma i primi dettagli rivelano che la storia coinvolgerà due matrimoni che sono prenotati nello stesso posto e nello stesso weekend.

Bisognerà quindi attendere per scoprire i dettagli riguardanti i personaggi che Reese Witherspoon e Will Ferrell interpreteranno sul grande schermo.

Nick Stoller ha recentemente diretto la commedia Bros, di cui è anche sceneggiatore in collaborazione con Billy Eichner, in uscita nelle sale americane il 30 settembre.

Will Ferrell, prossimamente, sarà invece il protagonista accanto a Ryan Reynolds del musical Spirited che è stato realizzato per Apple TV+.

Reese Witherspoon, con la sua casa di produzione Hello Sunshine, ha invece recentemente prodotto La ragazza della palude, film con star Daisy Edgar Jones, mentre davanti alla telecamera ha realizzato la nuova stagione di The Morning Show.