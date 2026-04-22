Reese Witherspoon e le critiche sul suo post sull'IA: "Non credo che i computer debbano sostituire l'umanità!"

L'attrice ha risposto ai tanti commenti negativi ricevuti dopo un post in cui sosteneva fosse giunto il momento di imparare a usare l'IA.

Reese Witherspoon ha risposto alle critiche ricevute dopo un suo post in cui sosteneva fosse arrivato il momento di accettare l'Intelligenza Artificiale e invitava i suoi follower a imparare a utilizzarla.

L'attrice ha voluto chiarire il suo punto di vista, sottolineando che è consapevole dei potenziali rischi per gli artisti.

Le critiche ricevute dalla star

Molti follower di Reese Witherspoon, dopo aver visto il suo reel su Instagram, hanno infatti commentato ricordando l'impatto ambientale legato all'uso dell'IA e come molte aziende stiano rubando le proprietà intellettuali degli artisti per 'addestrare' i modelli e ricreare opere in modo sempre più accurato e preciso.

Tra i follower della star c'è persino chi ha sostenuto che probabilmente quel post è legato a qualche partnership commerciale stretta dalla star di Hollywood.

Reese, che aveva già sostenuto l'IA fosse 'il futuro nel cinema', ha tuttavia risposto alle critiche dichiarando online: "Per essere chiari, nessuno mi paga per parlare di questo. Sono solo una persona curiosa. I miei figli stanno imparando a usare gli strumenti di Intelligenza Artificiale, conoscono molti fondatori di aziende che si dedicano al vibe coding e sento parlare di persone che usano l'IA in OGNI settore commerciale".

La spiegazione di Withersppon

L'attrice, da anni impegnata anche come produttrice cinematografica e televisiva, ha quindi aggiunto: "Ma voglio riconoscere le preoccupazioni delle persone, sono legittime. Sono consapevole dell'impatto che questo potrebbe avere sui posti di lavoro in così tanti settori. Capisco le preoccupazioni ambientali. Mi stanno molto a cuore le comunità locali. E sono preoccupata per l'imminente [intelligenza artificiale generale]".

Witherspoon ha sottolineato: "Non credo che i computer debbano sostituire l'umanità. Ho intenzione di imparare il più possibile per essere informata su questa rivoluzione tecnologica. Se volete imparare con me, benissimo, facciamolo! Se non volete, va bene lo stesso".

Nelle stories l'attrice ha quindi condiviso alcuni profili di donne che stanno contribuendo in modo costruttivo a informare ed educare sull'Intelligenza artificiale.