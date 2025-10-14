Reese Witherspoon grata a Jane Fonda e Goldie Hawn: "Hanno plasmato la mia carriera"

La casa di produzione di Reese Witherspoon, Hello Sunshine, nel weekend ha organizzato la terza edizione del Shine Away Summit agli Universal Studios. L'attrice premio Oscar ha fatto gli onori di casa, elogiando due grandi star di Hollywood.

Witherspoon è una delle donne di spettacolo maggiormente influenti dell'industria hollywoodiana e tutto il suo lavoro non sarebbe stato possibile senza le colleghe delle generazioni precedenti.

Reese Witherspoon ringrazia Jane Fonda e Goldie Hawn

"Penso che sia fantastico, il fatto che tutto questo oggi sia possibile, ma la mia carriera è stata resa possibile da donne come Lucille Ball e Jane Fonda, donne che hanno fondato le proprie società" ha dichiarato Witherspoon.

Goldie Hawn ne Il club delle prime mogli

L'attrice ha nominato in particolare un'altra collega fonte d'ispirazione: "Goldie Hawn è stata una di quelle che ha preso il controllo della propria carriera e ha prodotto molti dei suoi film. Quindi, sto semplicemente seguendo un sentiero che è stato tracciato da donne straordinarie".

La creazione di Hello Sunshine grazie Walk the Line e il supporto alle giovani attrici

Durante l'evento, Reese Witherspoon ha sottolineato l'importanza del film Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line per la creazione di Hello Sunshine.

"Quando penso a Walk the Line, lo vedo come il seme di Hello Sunshine" ha spiegato "È stata la mia prima esperienza nel dare visibilità a una donna che meritava attenzione, ed è stato il punto di partenza della mia ideologia, quella che ha portato alla nascita di Hello Sunshine cinque anni dopo".

Nel film di James Mangold del 2005, Reese Witherspoon ha interpretato June Carter, cantautrice e musicista nonché fidanzata di Johnny Cash (Joaquin Phoenix). Grazie alla sua performance vinse l'Oscar alla miglior attrice protagonista. Oggi Reese Witherspoon si occupa anche di supportare le giovani attrici nel loro percorso nel mondo dello spettacolo e dell'industria cinematografica e televisiva.